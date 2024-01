Il Campodarsego riparte di "corto muso" con Mosti, è 3°posto in classifica!

Non poteva iniziare nel modo migliore il 2024 del Campodarsego. Sul campo in sintetico del Mori Santo Stefano, penultimo in classifica, i biancorossi ottengono tre punti faticosi e al tempo stesso pesantissimi, che aprono al meglio il girone di ritorno. Basta un gol di Mosti ad inizio ripresa per avere la meglio sui ragazzi di Colpo. L’1-0 è il sesto risultato utile consecutivo e permette alla squadra di Cristiano Masitto, oggi a casa influenzato e sostituito in panchina dell’allenatore delle giovanili l'ex Padova Franco Gabrieli, di mantenere il terzo posto in classifica in compagnia di Dolomiti Bellunesi e Bassano.

Nei primi 20 minuti il Campodarsego gestice il pallone e provaa a costruire pericoli verso la porta difesa da Bonomi. La prima vera palla gol arriva al 25’ con Mosti, che di testa impegna il portiere avversario. Passano otto minuti ed è il turno di Diarrassouba con un’azione personale, ma la sua conclusione è molle. Termina così il primo tempo.

Nella ripresa la contesa si sblocca rapidamente al 49': incursione di Diarrassouba in area, c’è un rimpallo, con la sfera che arriva a Mosti che di prima intenzione trafigge Bonomi per l’1-0 biancorosso. Con la gara in discesa il Campodarsego potrebbe raddoppiare al 64', ma prima viene respinto il tiro di Cupani e poi Bonomi ferma la conclusione di Cocola. Passano 3’ e ci riprova Diarrassouba con una conclusione debole al volo che l’estremo difensore di casa para. Poco o nulla in casa Mori Santo Stefano e così la gara scivola via verso il fischio finale e il tripudio biancorosso. Anche perché a 8 minuti dalla fine i padroni di casa restano in 10 per l’espulsione per doppia ammonizione di En Naimi.



Questo il tabellino della gara:

MORI SANTO STEFANO-CAMPODARSEGO 0-1

MORI SANTO STEFANO: Bonomi, Pozza, Amadori, Buccella, Perazzolo (15’ st Mendes), Benedetti (42’ st Bortolotti), Cescatti (15’ st Gozzo), Zandonatti, Comper, En Naimi, Badan (25’ st Pedrotti). Allenatore: Mirko Colpo.

CAMPODARSEGO: Minozzi, Oneto, Rao, Casella, Bajic, Mboup, Cocola (38’ st Segalina), Mosti, Pavanello, Diarrassouba, Cupani (33’ st Demo). Allenatore: Franco Gabrieli.

ARBITRO: Fresu di Sassari.

RETE: 5’ st Mosti.

NOTE: Spettatori: 100 circa. Espulso al 37’ st En Naimi del Mori Santo Stefano per doppia ammonizione. Ammoniti: Benedetti, Badan, Buccella, Minozzi, Pavanello. Angoli: 4-3 per il Campodarsego. Recupero: 2’ e 5’