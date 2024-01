Serie D, girone C, risultati e classifica 18°giornata: il Campodarsego vola, Este pari, sprofondo Luparense

Campionato chiuso nel girone C, grazie alla vittoria dell'Union Clodiense davanti ai 2521 spettatori del Tenni di Treviso. Il distacco degli uomini di Andruecci proprio sulla squadra di Florindo è di 15 punti. Vittoria importantissima per il Campodarsego di Masitto, sul campo del Mori Santo Stefano, grazie al guizzo di Mosti nella ripresa. Per i ragazzi del presidente Pagin i punti sono 31, come Dolomiti Bellunesi e Bassano, tris di squadre appaiate al terzo posto.

Continua a sbandare la Luparense 2.0 di Bagatti, sconfitta in casa dal Portogruaro. La rivoluzione autunno-invernale voluta con decisione dal patron Zarattini continua a non dare i frutti sperati ed ora la classifica fa paura, con i rossoblu a -1 dalla zona playout. Buon punto esterno per l'Este di Pagan in terra friulana contro il Chions. Seconda rete consecutiva per Moscatelli, pari di Valenta.

Ecco tutti i risultati della 18°giornata del campionato di Serie D girone C, primo turno del girone di ritorno:

Atletico Castegnato-Breno 0-3 1' pt Vita (B), 22' pt Melchiori (B), 8' st Scanzi (B)

Bassano-Virtus Bolzano 2-0 17' pt Raicevic (Ba), 41' st Forte (Ba)

Chions-Este 1-1 26' Moscatelli (E), 34' pt Valenta (C)

?Dolomiti Bellunesi-Adriese 0-1 30' pt Colombi (A)

Luparense-Portogruaro 0-1 21' pt Rosso (P)

Montecchio Maggiore-Cjarlins Muzane 0-1 13' st rig. Lucatti (C)

Monte Prodeco-Mestre 1-0 28' pt autogol Brigati (Me)

Mori Santo Stefano-Campodarsego 0-1 5' st Mosti (C)

Treviso-Union Clodiense 0-1 3' st Aliu (U)



La classifica aggiornata

Union Clodiense 49, Treviso 34, Dolomiti Bellunesi 31, Campodarsego 31, Bassano 31, Portogruaro 30, Este 26, Montecchio Maggiore 25,Monte Prodeco 25, Adriese 23, Luparense 21, Mestre 21,? Chions 20, Breno 18, Atletico Castegnato 16, Cjarlins Muzane 14, Mori Santo Stefano 12, Virtus Bolzano 8