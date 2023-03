Serie D, girone C: Luparense, ci pensa Bussi nello scontro salvezza con il Villafranca Veronese

Serviva una vittoria si o si e alla fine è arrivata. La Luparense piega a domicilio il Villafranca Veronese con una rete di Bussi al 58' e riprende fiato dopo un periodo decisamente negativo. I Lupi si portano a quota 35 punti, al decimo posto, a -6 dai playoff a +5 dai playout. Anche sul campo dell'ultima in classifica, a fare la differenza è stata la qualità debordante dei singoli a disposizione di Zironelli. Come in occasione della rete. Roberti confeziona, Bussi scarta e fa festeggiare i tanti tifosi ospiti presenti. Per l'attaccante triestino è la settima rete del suo campionato, nuovo capocannoniere della squadra di San Martino di Lupari. Dopo il vantaggio la Luparense sfiora il raddoppio con Gnago e Roberti, ma il raddoppio è solo sfiorato. Alla fine basta così. In attesa di tempi migliori, una vittoria dal sapore brodino.

Prossimo appuntamento si torna in casa contro la Virtus Bolzano, per una gara decisamente importante per capire se l'acuto odierno è solo un momento di mare calmo in mezzo alla buriana o un nuovo - ennesimo - punto di partenza per gli uomini del presidente Zarattini.

Il tabellino della gara in terra veronese:

VILLAFRANCA VERONESE – LUPARENSE 0-1

(Primo tempo 0-0)

VILLAFRANCA VERONESE (3-4-1-2): Ballato; C. Tosi, Stanghellini, Mazzi (67’ Vetere); Amoh (37’ Gardini), Menolli (67’ Cannoletta), Fanini (78’ Malavasi), F. Tosi; Boccalari; Leveh, Marchetti (80’ Xeka). All. Spinale

LUPARENSE (3-4-2-1): Milan; Solerio, Montesano, Cabianca; Peschiutta (90’ Mariutto), Toffanin, Boscolo, Beltrame; Bussi (81’ Beccaro), Roberti; Gnago (73’ Rubbo). All. Zironelli

Arbitro: Martini di Valdarno

MARCATORI: 58’ Bussi (L)

ESPULSI: C.Tosi (V) al 91' per doppia ammonizione

AMMONITI: Bussi (L), Leveh (V), Solerio (L), F. Tosi (V)