Serie D, Luparense: Rivi candidato al premio D Club per il migliore attaccanti

Anche quest'anno Luca Rivi, grazie alle sue 19 reti nel girone C con la Luparense, è in lizza per vincere il riconoscimento come migliore attaccante della serie D 2021-2022 secondo il prestigioso contest D Club organizzato da Corriere dello Sport, Tuttosport e Sportitalia