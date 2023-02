Si gioca al Palaberta il derby Virtus - Petrarca

Otto anni dopo la prima e unica volta, domenica 19 febbraio, ore 18, il derby cittadino del basket padovano torna nella cornice del PalaBerta di Montegrotto. Era il 29 marzo 2015: Petrarca Padova e Virtus Padova si affrontavano nella gara di ritorno del campionato di Serie C Nazionale davanti a un palazzetto completamente esaurito. Fu un evento straordinario con la rievocazione del mitico “derby dei biscotti” degli anni ’90 tra Elledì Petrarca e Viero Virtus: entrambe le squadre scesero infatti in campo con le divise d’epoca griffate dagli storici sponsor delle aziende dolciarie. Per la cronaca vinse la Virtus di coach Massimo Friso (59-66). Battendo il Petrarca, guidato in panchina da Nicola Imbimbo e sul parquet dal duo Tracchi-Gillaspy, i neroverdi trassero lo slancio per agguantare la fase playoff e successivamente la promozione in Serie B.

Stracittadina

Per domenica, l’attesa è forse ancor più spasmodica. Stavolta la stracittadina tra Guerriero Petrarca e Antenore Energia Virtus avrà come ribalta il campionato di Serie B Old Wild West, mettendo in palio due punti importanti ai fini di una classifica che resta cortissima (tra il quarto posto del binomio Lumezzane-Virtus Padova e il quartultimo posto del tandem Crema-Ragusa “ballano” appena sei punti).

Confronto

È il terzo confronto stagionale dopo il turno di Supercoppa dello scorso settembre, appannaggio dei petrarchini che si aggiudicarono una sfida spettacolare (96-100, con il record dei 41 punti realizzati da Mirco Turel) e l’andata di campionato giocata in ottobre al PalaRubano a favore dei virtussini (76-70). Prima ancora, il derby si era riproposto in anni più recenti, ma con nomi diversi tra UBP (Unione Basket Padova) e Virtus. Era l’annata 2020/2021, sempre in Serie B e nel mezzo della pandemia; vennero disputate una partita al PalaGozzano e due a Rubano (Supercoppa e ritorno della prima fase di regular season).

Derby

In quest’anno sportivo, la scelta del Gruppo UBP, realtà nata nel 2015 proprio all’indomani di quello storico derby su iniziativa di Petrarca Basket e Pro Pace Basket, è stata quella di rilanciare l’immagine e il brand del Petrarca a livello di prima squadra, portando in giro per l’Italia il nome e i colori della società bianconera. Decisione che si è sposata anche con l’evento derby #PetrarcaVirtus nell’ottica di renderlo più attrattivo e “familiare” agli occhi degli appassionati di basket.