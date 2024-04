Luca Giacomini intasca il biglietto per le pre-qualifiche agli Internazionali di Roma

Luca Giacomini giocatore padovano della Canottieri Padova vince le pre-quali Ibi a Pordenone e stacca il biglietto per il draw, che da la possibilità di vincere le wild card per entrare nel tabellone delle qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2024.

Grande prestazione in questo tabellone da 124 contendenti, tra i quali spiccava il favorito friulano Riccardo Bonadio 1.19 e 310 Atp, con lui in semifinale ha confezionato la gara più bella 6/3 4/6 6/3. L’ultima gara con il 21enne Leonardo Rossi 2.1 Atp 793 al quale ha rifilato un doppio 6/4. Il 26enne padovano classifica 606 Atp e 2.2 italiana ha quindi staccato il biglietto per tentare di acchiappare le wild card d’accesso alle qualificazioni. Tabellone che riunirà i migliori giocatori italiani che si terrà la settimana precedente alle qualificazioni ufficiali del torneo Atp capitolino. Con il premio di 2.900€ Giacomini tuffarsi nei tornei internazionali Itf.

Confermato quello di Padova presso la Canottieri dal 8 al 14 Luglio proprio presso il Club dove Giacomini è il giocatore di punta e sarà un 25.000. Luca sta tentando di scalare le classifiche internazionali che lo vede in buona posizione e vorrebbe raggiungere il suo best ranking conquistato nel Luglio 2019 dov’era n°461. Tre i titoli internazionali vinti in doppio, 2019 con Virgili a Monastir e sempre a Monastir 2023 e Vaasa con Moghini.