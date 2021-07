Memorial Roberto Gallo, le finali a Camposampiero

Al Lotario Monti di Camposampiero Memorial Roberto Gallo, Open maschile e femminile con 3.000 euro di montepremi diretto da Flavio Marcato e Maria Teresa Zecchino, sabato 10 luglio l'ultima giornata di gare. Alle 15 la finale femminile tra la vicentina Kristal Dule e l’udinese Serena D’Ercole. Dule che non ha faticato molto per giungere in finale, perlomeno nella gara con la sarda Mazzucchelli, formalità che ha sbrigato con un 6/2 6/3. Stesso discorso per l’udinese D’ercole con la corregionale Burato, e Sabato alle 15.00 daranno vita quindi ad una finale interessante, sia per il pari dispendio di energie che per il valore tecnico dimostrato in campo.

Alle 17.30 finale maschile che ha riservato delle sorprese. Per primo il forfait di Dal Santo che ha risparmiato a Speronello una bella sudata, poi il successo di Alessandro Ragazzi con Nicola Ghedin. Non che la vittoria del giocatore del Plebiscito su quello della Canottieri possa gridare allo scandalo, li separa soltanto un gradino nel ranking, ma per il punteggio. Grande equilibrio nel primo set vinto da Ragazzi per 6/4, ma nel secondo in quanto il patavino doc se l’è aggiudicato a zero. Fiducia quindi per Ragazzi sempre a caccia di punti internazionali, con grande e variegata esperienza di gioco ed ottimo stato di forma fisico che potrebbe consentirgli di scalfire il granitico Speronello.

Grantorto

A Grantorto iniziato dal 3 Luglio è iniziato il torneo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Alberto Visentin. La kermesse fa parte del circuito Tennisdance con Centotredici i giocatori in lizza. Sabato iniziano le gare alle ore 12 con l’incontro Germano Zirbi e Massimo Bellunato; alle 14 singolo maschile e femminile; alle 15.30 doppio maschile, ultimo incontro alle 18.30 con il doppio misto.A Galzignano torneo per giocatori massima categoria 4.3. Una competizione molto attesa per neofiti e veterani che daranno vita a battaglie infinite, visto il livello di gioco molto equilibrato. Eva Contin supervisiona la competizione. Sabato solo incontri maschili alle 11 Infanti-Nicole, Cataldo-Delantone; alle 16 De Zanche-Zorzi, Raffagnato-Terzo, Cardito-Bovo alle 16.30 Menin-Calzavara. Sempre Montecchia nel prossimo weekend dal 09 al 11/7 indice un Rodeo Open maschile con 24 giocatori. Spiccano nel main draw i 2.5 il cremasco Marco Antonio Mania ed il modenese Alessandro Arginelli.

Prossimi tornei

Per i giovani finali regionali di categoria, i vincenti andranno di diritto alle finali nazionali.Ad Este dal 3/7 al 14/7 under 13 e 14 maschile e femminile condotto da Dalmazio Degani con la supervisione di Attilio Galvani.All’Acquaviva di Padova via Naccari Unde 10-11-12 e 16 maschile e femminile, dirige Maria Vincenza Mastronardi. A Vigonza c’è il Rodeo San Vito per le date del 10 e 11/7 limitato ai 4.5 maschili con 22 partecipanti coordinati da Massimo Rigoni. Al tennis Club Padova di Via Libia torneo di 3^ categoria del circuito Tennisdance. Singolari maschile e femminile ed incontri di doppio maschile e misto dal 10 al 25/7. Al Garden di Abano nel weekend 16/18 Luglio Rodeo maschile di 3^ categoria 1^ tappa dello Smatch Me Tour. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/7 to: gardentennisabano@hotmail.it. A Monselice dal 17 Luglio al 01/08 Trofeo Banca Patavina di 3^ categoria maschile diretto da Alessandro Visentin. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/7 via mail a: tcmonselice@gmail.com. Weekend dal 23 al 25/7 a casale di Scodosia Rodeo Autoricambi Service maschile e femminile limitato ai 4.1, Trofeo Sd Truck. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/7. Alla canottieri Padova l’atteso Alì Open da 5000 € diretto da Stefano Paiaro, singolare maschile e doppio femminile, che si terrà dal 30/7 al 15/8. Iscrizioni scaglionate ore 12 del 28/7 fino ai 3.5, per i 3.4 fino ai 2.8 entro il 30/7 per i rimanenti entro le ore 12 del 02/8 da far pervenire al link: https://www.canottieripadova.it/iscrizione_tornei/form.php