Al Palaindoor due giorni di grande atletica

Secondo weekend di gare al Palaindoor di Padova: tra sabato 20 e domenica 21 gennaio sono 1.700 gli atleti attesi in pista e sulle pedane dell’impianto coperto della Città del Santo che lo scorso fine settimana ha offerto il doppio primato italiano (allieve e under 18) della lombarda Elisa Valensin nei 200 (23”79), ma anche il record mondiale di categoria della novantenne padovana Emma Maria Mazzenga sulla stessa distanza.

Domenica riflettori puntati su Ottavia Cestonaro (Carabinieri), impegnata nel lungo. Per la triplista vicentina, finalista mondiale a Budapest e quarta agli Euroindoor di Istanbul, sarà l’esordio stagionale. Il campione italiano dei 400 ostacoli, Mario Lambrughi (Riccardi Milano 1946), è annunciato al via nei 400, dove sono attesi anche Matteo Di Benedetto (Team-A Lombardia) e l’ottocentista Francesco Pernici (Fiamme Gialle). Alessandra Bonora (Fiamme Gialle), tricolore 2023 nei 400, sarà impegnata nei 200. Da seguire anche la junior Valentina Vaccari (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) nei 400, Agnese Carcano (Atl. Verona Asd Pindemonte) e Sebastiano Parolini (G. Alpinistico Vertovese) nei 3000 e Alessio Faggin (Fiamme Oro) nei 60, dove il miglior accredito (6”70) appartiene a Michael Dwabena Kyereme (Gs Self Montanari Gruzza). In palio anche, tra sabato e domenica, i primi 11 titoli veneti assoluti della stagione: 60 maschili e femminili, 800 maschili e femminili, 3000 maschili e femminili, 4x2 giri maschili e femminili, lungo femminile, triplo maschile e femminile. Sabato inizio gare alle 13.45, domenica alle 9.30.

