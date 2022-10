Serie B, tra Cittadella e Spal è pareggio e noia

La prima di De Rossi in panchina termina con uno 0-0 al Tombolato di Cittadella, nella nona giornata del campionato Serie BKT. Zero emozioni, poco spettacolo e due squadre che continuano ad essere alla ricerca di se stesse. Meglio il Cittadella, che riesce a creare due occasioni con Antonucci e Tounkara, non sfruttandole a dovere. Tanto da lavorare per DDR: la sua squadra è ancora in piena convalescenza.

Sotto gli occhi dell'amico Kolarov e il dg del Padova, Mirabelli, De Rossi sorprende e propone una difesa a 3 con Maistro sulla trequarti ad illuminare Moncini, uno degli ex del match, e La Mantia. Gorini propone nuovamente Beretta in coppia con Asencio. I primi dieci minuti della nuova Spal di De Rossi sono da montagne russe. Dopo 72 secondi, Antonucci si divora l'occasione per portare avanti il Citta, al termine di una fuga palla al piede di cinquanta metri. La difesa ferrarese sbanda, mentre la posizione di Maistro sulla trequarti aiuta poco i compagni. Quando mister DDR sposta Maistro sul centro sinistra in mediana, le cose cambiano in meglio. Non è una gara indimenticabile. Il ritmo è basso e la ricerca della palla alta e lunga da ambo i lati, finisce per ingiallire un primo tempo da sbadigli al Tombolato. La sciocchezza di Danzi, due cartellini in 18', mette nei guai il Cittadella, costretto a giocare un tempo in inferiorità numerica. Lo spartito anche nella ripresa non cambia. La Spal fa grande possesso palla, ma non arriva al tiro. Il primo lo fa Moncini al 68' con Kastrati a fare buona guardia. La punizione di Esposito regala solo uno spavento ai tifosi del Cittadella, ma nel complesso è una gara con pochi contenuti tecnici. Tounkara può portare avanti i suoi a cinque dalla fine, ma Alfonso si distende

Questo il tabellino della gara del Tombolato:

CITTADELLA-SPAL 0-0

PRIMO TEMPO 0-0

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Vita 6, Perticone 6 (dal 43' s.t. Frare s.v.), Visentin 6,5 , Donnarumma 6; Carriero 6 (dal 15' s.t. Pavan 6), Danzi 4,5, Branca 4,5; Antonucci 6 (dal 37' s.t. Embalo s.v.); Asencio 5,5 (dal 15' s.t. Tounkara 5,5), Beretta 5 (dal 1' s.t. Lores Varela 6)

PANCHINA Maniero, Felicioli, Del Fabro, Frare, Mattioli, Mastrantonio, Cassandro, Magrassi

Allenatore Gorini 6

SPAL (3-4-1-2)

Alfonso 6,5; Peda 6, Meccariello 6, Dalle Mura 6 (dal 27' s.t. Zuculini 6); Dickmann 6, Proia 5,5 (dal 15' s.t. Tunjov 5,5), Esposito 6, Tripaldelli 6; Maistro 5,5 (dal 31' s.t Zanellato s.v.); La Mantia 6, Moncini 5,5 (dal 27' s.t Rabbi 5,5)

PANCHINA Thiam, Fiordaliso, Finotto, Valzania, Prati, Murgia, Celia, Almici

Allenatore De Rossi 6

Arbitro: Zufferli di Udine 6

Assistenti Capaldo 6 - Longo 6,5

ESPULSO Danzi (C) al 45' p.t. per doppia ammonizione (entrambe per gioco scorretto), Branca (C) al 96' s.t. per un pugno a fine gara

AMMONITI La Mantia (S), Perticone (C), Antonucci (C), Peda (S), Dalle Mura (S) per gioco scorretto; Kastrati (C) per comportamento non regolamentare

NOTE paganti 1.777, incasso di 23.354,63 euro; abbonati 1520, quota di 6.352 euro.Tiri in porta 3-1. Tiri fuori 4-2. In fuorigioco 1-1. Angoli 6-2. Recuperi: p.t. 1', s.t. 5'