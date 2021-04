Studio3A Millennium Basket, una stagione da incorniciare: obiettivo terzo posto

Com’era ampiamente previsto, è finita sabato 3 aprile, sul parquet di Porto Potenza Picena, la corsa scudetto della Studio3A Millennium Basket, che dopo quella di andata in casa (41 a 70) ha perso anche la semifinale di ritorno, per 52 a 80, contro i fortissimi campioni d’Italia in carica della S. Stefano Avis. Non è però finita la comunque straordinaria stagione nel campionato di serie A di pallacanestro in carrozzina dei veneti, che sabato prossimo, 10 aprile, al palasport amico di Piombino Dese, disputeranno la finale di andata per un terzo posto che sarebbe un risultato di enorme prestigio per una quasi “matricola”.

Podio

Nonostante il vantaggio accumulato una settimana fa, i marchigiani sono partiti a razzo e hanno praticamente “ammazzato” la partita già nel primo quarto, arrivando all’intervallo lungo sul +22. Nella seconda parte di gara i padovani si sono espressi in modo più convincente, sia nel movimento palla sia nelle percentuali al tiro, riuscendo nell’obiettivo che si erano prefissi alla viglia, quello di fare sempre un po’ meglio rispetto al match precedente e di contenere il passivo, e coach Fabio Castellucci ha anche colto l’opportunità di una partita che ormai contava poco per alternare tutti i giocatori disponibili in modo da accumulare esperienza. «Loro sono partiti forte e noi, per converso, troppo con il freno a mano tirato – commenta l’allenatore –, ma sono soddisfatto della reazione dei ragazzi nel secondo tempo. Queste per noi sono occasioni importanti per continuare nel nostro cammino di crescita». Un cammino che nelle prossime due settimane vedrà l’ultima grande sfida stagionale, quella per il podio tricolore.

S. STEFANO AVIS – STUDIO3A MILLENNIUM BASKET 80-52

Parziali: 23-9, 23-15 (46-24), 24-13 (70-37), 10-15

S. STEFANO AVIS: Schiera, Ghione 15, Tanghe 4, De Boer 13, Veloce 2, Miceli 10, Giaretti 16, Stupenengo 12, Castellani, Bedzeti 8. All. Ceriscioli.

STUDIO3A MILLENNIUM BASKET: Bargo 10, Foffano 6, Casagrande 17, Scantanburlo, Raourahi 6, Scandolaro 7, Gamri 4, Leita 2, Garavello. All. Castellucci.

ARBITRI: Martolini e Borsani.