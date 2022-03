Taekwondo, le padovane Asia De Pasquale e Asia Abazaj si laureano campionesse italiane

Lo scorso weekend al PalaFlorio di Bari si sono disputati i Campionati Italiani di Taekwondo WT (Olimpico), cinture rosse di combattimento: per l'occasione il team padovano Asd Tana delle Tigri Taekwondo - Team Monforte, con sede nella palestra scolastica dell'istituto Tartini di Padova, ha schierato Asia De Pasquale (studentessa del liceo Leonardo Da Vinci) ed Asia Abazaj (studentessa dell'istituto Tartini).

Doppio oro

La prima giornata ha visto protagonista Asia De Pasquale nella categoria Juniores (14-18 anni) - 55 kg, la quale si aggiudica il primo incontro per Ko tecnico, la semifinale per 17-0 e si aggiudica la finale contro la fortissima atleta della scuola New Marzial Mesagne. Nella seconda giornata tre incontri durissimi anche per la taekwondoca Aisa Abazaj nella + 59 Kg Cadetti (10-13 anni). La giovani studentessa del Tartini vince agli ultimi secondi 10-9 contro l'atleta della Basilicata, supera brillantemente la semifinale e batte l'atleta di casa in finale. Miglior risultato tra le società venete e un altro primato per il taekwondo padovano in quanto sono le prime donne a vincere in un torneo di questa importanza. Il commento del Maestro Marco Monforte: «Questa gara è stata davvero un avventura che non dimenticherò. Tutto l'impegno che metto per la mia squadra è stato davvero ricambiato dalle mie tigri che queste vittorie mi hanno fatto un bellissimo regalo per la mia prima festa del papà. Ed è un messaggio importante per quanto siano importati le arti marziali per le donne».