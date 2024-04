Calcio giovanile, il torneo internazionale di Abano Terme compie trent'anni

Per festeggiare i primi trent’anni del torneo internazionale di calcio giovanile “Città di Abano Terme”, la celebre kermesse di calcio giovanile riservata alla categoria Under 14 è stata presentata con una conferenza stampa presso la Sala dell’Europeo del Museo del Calcio, a pochi passi dal Centro Tecnico Federale di Coverciano e dai campi di allenamento delle nazionali azzurre. A fare gli onori di casa era presente l’ex campione del mondo Giancarlo Antognoni, cui è stata donato dal sindaco Barbierato il sigillo della città di Abano Terme.

Torneo Città di Abano Terme

Nato nel 1991 da un’intuizione di Gianni Meggiolaro, grazie all’appoggio delle istituzioni aponensi il torneo si è pian piano affermato a livello nazionale per poi spiccare il grande salto nel 1995 quando aprì le porte ai club di tutto il mondo, sposando la vocazione internazionale all’accoglienza propria di Abano Terme. Per agevolare l’afflusso di un numero ancora maggiore di spettatori, la manifestazione cambierà formula introducendo la novità della finalissima al sabato sera e non più alla domenica. Saranno inoltre disputati gli spareggi anche per le squadre che si qualificheranno al terzo e quarto posto di ogni girone, in modo da determinare i piazzamenti dalla nona alla sedicesima posizione. Tutte le squadre così disputeranno 5 o 6 partite con l’ausilio delle terne arbitrali in un calendario che vede in programma ben 44 match in 5 giorni.

Il programma e i campi

Dal 14 al 18 maggio sedici tra i migliori settori giovanili di tutto il mondo si confronteranno allo Stadio delle Terme e nei campi di Monterosso, Giarre, Battaglia Terme, Due Carrare, Terradura e al “Senza Frontiere” in erba sintetica di ultima generazione. Nel corso della conferenza stampa sono stati svelati i gironi preliminari composti da quattro squadre e il calendario della manifestazione.

I gironi

Questi i quattro gironi sorteggiati.

Girone A: CR Flamengo (BR) - Lyngby BK (DK) - L.A. Galaxy (USA) - AC Monza (IT)

Girone B: Juventus FC (IT) - FC Porto (PT) - Bologna FC (IT) - Red Bull Academy (AT)

Girone C: RC Strasbourg (FR) - Atalanta BC (IT) - FC Lugano (CH) - Empoli FC (IT)

Girone D: FC Internazionale (IT) - PSV Eindhoven (NL) - Udinese Calcio (IT) - FKS Stal Mielec (PL)

Solidarietà

Il Torneo Internazionale di calcio giovanile Città di Abano Terme come ogni anno sostiene un’associazione di volontariato locale. Quest’anno ha scelto L’Associazione Nuoto Portatori Handicap ODV e il suo progetto “Nuoto Accessibile Per Tutti” che si propone di migliorare significativamente la qualità della vita delle persone con disabilità consentendo loro l’accesso alle strutture acquatiche nel caso l’handicap lo rendesse difficoltoso o impossibile.

La comunicazione

La conferenza stampa di Coverciano è stato il primo tassello di un piano di comunicazione, voluto per sottolineare i trent’anni della manifestazione, che ha previsto anche un restyling del logo e la creazione del profilo TikTok @abanofootballtrophy che veicolerà contenuti ad-hoc sulla piattaforma più amata dagli adolescenti.

Federico Barbierato

Federico Barbierato, sindaco della Città di Abano Terme: «Questa trentesima edizione rappresenta ancora una volta un’importante vetrina internazionale che vede i migliori giovani calciatori sfidarsi nella nostra città per una settimana. Il torneo è ormai riconosciuto, oltre che dalla Uefa, anche dalle società più importanti del mondo, tanto che quest’anno avremo il piacere di ospitare anche una compagina degli Stati Uniti, i Los Angels Galaxy. Per Abano Terme sarà un’occasione fantastica per far conoscere anche all’estero le nostre terme, il nostro territorio, il nostro paesaggio e l’enogastronomia. A conferma della vocazione internazionale di Abano, una città che sta crescendo molto anche grazie allo sport».

Gianni Meggiolaro

Gianni Meggiolaro, ex dirigente benemerito FIGC, ideatore e organizzatore del torneo: «In questi trent’anni il torneo è cambiato molto. Siamo partiti nel 1991 con quattro squadre a livello regionale, e dopo qualche anno siamo riusciti a coinvolgere diversi club a livello nazionale, fino ad arrivare negli ultimi anni ad imporci nel panorama internazionale dei tornei giovanili. Per questa edizione abbiamo cercato di rinnovare il gruppo di squadre partecipanti, inserendo tra le altre anche un club USA. L’internazionalità della manifestazione porta molta visibilità ad Abano, ci sarebbe bisogno di qualche sostegno da parte dell’imprenditoria cittadina ma in ogni caso noi andiamo avanti lavorando per diversi mesi con soddisfazione.”

Francesco Pozza

Francesco Pozza, vicesindaco e assessore allo sport della Città di Abano Terme: «Il Torneo di Abano rappresenta la storia della nostra città e da sempre ha voluto valorizzare due temi importanti. Prima di tutto lo sport giovanile, con l’obiettivo di coinvolgere e appassionare sempre più ragazzi e ragazze allo svolgimento della pratica sportiva. In questo senso, grazie al suo livello di eccellenza, il torneo rappresenta un importante elemento di promozione sportiva. Il secondo tema è quello della promozione territoriale e turistica. Abano è un luogo di incontro di popoli, esperienze e culture diverse e il torneo rispecchia e porta vanti proprio questa vocazione, creando per una settimana un’occasione importante di incontro tra ragazzi, allenatori, dirigenti e famiglie provenienti da tutto il mondo».