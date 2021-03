Venturato dopo la sconfitta di Ferrara: «Gol subito viziato da un fallo, per l'ennesima volta negato un rigore»

Non sta girando bene, al Citta, nell'ultimo periodo. Tra episodi poco fortunati, anche con la Spal tante le chiare occasioni create per andare in vantaggio prima e poi per pareggiare e decisioni arbitrali che non sempre convincono, altri punti persi nella corsa play off.

Rigori

Le dichiarazioni di Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, dopo la sconfitta subita a Ferrara contro la Spal tradiscono una certa amarezza per quanto è accaduto sul campo: «Per l’ennesima volta siamo qui a commentare un rigore netto non dato per un fallo su Proia. Se ci sono i rigori bisogna darli, questo è giusto sottolinearlo con forza. Non abbiamo concesso nulla alla Spal che ha segnato un gol irregolare per fallo di Floccari su Adorni, un’altra situazione che ci ha penalizzato. Dispiace davvero per la sconfitta perché ci sarebbe stato stretto persino il pari, ma dobbiamo avere e mantenere equilibrio in un momento come questo». La Spal con questo successo raggiunge proprio il Cittadella nella corsa ai playoff. Decisivo il gol di Floccari nei primi secondi della ripresa, fortemente contestato dai veneti, in una partita caratterizzata anche dai tre legni colpiti da Valoti, Proia e Missiroli.