Villa e Russini regalano la vittoria a un Padova bello e convincente: finisce 2 a 0 con la Virtus Verona

In completo bianco il Padova affronta all'Euganeo i veronesi della Virtus, in tenuta rossoblu come da tradizione. Un derby veneto d'alta classifica dopo quelli disputati nei play off che hanno visto prevalere gli uomini di Mister Fresco. La partita si apre subito con una occasione di Delli Carri che di testa si rende pericoloso. Per il portiere Sibi c'è tanto lavoro nel primo tempo anche se già al minuto Casarotto impegna Donnarumma che è costretto a deviare la sua girata in angolo. Poco prima del quarto d'ora c'è anche la botta di Capelli di destro con conseguente salvataggio di Ruggero nell'area piccola. I ritmi sono abbastanza alti, è il Padova a spingere di più ma la Virtus non rinuncia a rendersi pericoloso, come capita al minuto 35 con l'iniziativa del numero 9 degli ospiti, Casarotto. Qualche minuto prima ancora Delli Carri si è reso pericoloso su corner, ma più che le occasioni nitide il Padova costruisce un sacco di situazioni che sviluppa bene fino al limite dell'area ma poi manca sempre qualcosa, l'ultimo passaggio o un guizzo. La difesa della Virtus tiene bene ma non si può dire non soffra. Casarotti dopo la bella iniziativa di cui si è reso protagonista, con conseguente parata di Donnarumma, si becca un giallo meritatissimo per una goffa e plateale simulazione. Dopo ancora tanto Padova, con diverse situazioni in cui la sfera balla di fronte alla porta degli ospiti ma non varca mai la fatidica linea. Bene Varas e soprattutto Fusi, che oltre che instancabile è preciso nelle giocate. Varas è il solito motorino, a tratti meno lucido ma sempre propositivo.

Nei minuti finali della prima frazione prima Liguori con un tiro al volo mette in difficoltà il portiere ospite Sibi che con qualche affanno riesce a salvare la porta con un intervento non facile sul primo palo. Poco dopo compie invece un vero e proprio prodigio su Favale che colpisce a colpo sicuro di sinistro da distanza ravvicinata. Il pubblico, 4312 i presenti, applaude a termine del primo tempo. E' un bel Padova quello che è sceso in campo stasera.

La ripresa si apre con un brivido. Cabianca conquista palla sulla sua trequarti, dialoga con un compagno che gliela restituisce tra i mugugni del pubblico di casa che vorrebbe un fuorigioco, entra in area e spara sul secondo palo, colpendolo. Pare un po' in difficoltà la squadra di Torrente nei primi minuti della ripresa. Soffre l'aggressività rossoblu, che rispetto al primo tempo va ad aggredire con ancora più convinzione i portatori di palla biancoscudati che fanno fatica a trovare degli sbocchi utili per rendersi pericolosi. Al minuto 10 della ripresa è Liguori a rendersi pericoloso, ma calcia troppo piano. Liguori invece ci mette tutta la forza che ha, un minuto dopo, e la sfera finisce alta. La partita è piacevole, tutte e due le squadre provano a vincerla, ognuna con le sue caratteristiche. Ancora Padova al minuto 13, con una splendida iniziativa di Varas che ruba palla, punta dritto per dritto e fa partire un siluro che lambisce il palo alla destra di Sibi che da l'impressione che non ci sarebbe mai arrivato. Passano un paio di minuti ed è ancora una sua incursione che mette in allarme tutta la difesa veronese. Ogni partita meglio, Varas.

Il gol finalmente arriva, è Luca Villa a insaccare da distanza ravvicinata. Una vera e propria liberazione perché la porta sembrava stregata, soprattutto grazie agli interventi del portiere ospite SIbi che anche questa volta primadi arrendersi ha provato fino all'ultimo a opporsi. Per togliere ogni dubbio è arrivato anche Palombi a ribardirla in porta ma la palla sembrava aver già varcato nettamente la linea. Dopo poco ancora uno strappo di Varas con successivo lancio preciso per Fusi fa capire che i padroni di casa non si accontentano del gol realizzato. E' anche il momento dei cambi, in entrambe le compagini. E proprio uno dei nuovi entrati, Simone Russini, che il primo pallone che tocca lo trasforma in oro. Riceve tutto spostato sulla sinistra, si incunea tra due difensori e una volta vista la porta calcia forte sul primo palo. Non perfetto in questo caso il portiere ospite, ma il tiro è ben indirizzato e soprattutto è forte. 2 a 0 meritato per i ragazzi di mister Torrente. Forse la prova più convincente da quando è iniziato il campionato, anche per il valore degli avversari.