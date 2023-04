Calcio, seconda vittoria consecutiva per il Padova: a Trento decide Vasic

Un passo avanti fondamentale: il Padova trova la seconda vittoria consecutiva espugnando lo stadio Briamasco e battendo 0-1 il Trento nella sfida valevole per la terzultima giornata del girone A di serie C.

La cronaca

A partire in quarta è il Padova, che prova a rendersi pericoloso con tiri che non inquadrano però lo specchio della porta. La mancanza di precisione dà coraggio al Trento, che inizia ad alzare il proprio baricentro cercando a sua volta di trafiggere Donnarumma e compagni, senza però riuscirci. Pronti via, e nella ripresa i Biancoscudati passano subito in vantaggio: cross di Liguori e colpo di testa di Vasic, che non lascia scampo a Marchegiani. Il Padova potrebbe raddoppiare prima di metà ripresa, ma Bortolussi si fa ipnotizzare da Marchegiani. Nella seconda parte della frazione il Trento torna all'arrembaggio, ma non riesce a trovare il gol del pari e ad esultare è il Padova, che porta a casa tre punti decisivi per i playoff.