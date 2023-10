Comincia il campionato di A2: Alta Fratte Padova al ballo delle debuttanti

Il tempo delle prove è terminato e da domenica la Nuvolí AltaFratte Padova farà il suo ingresso nell’élite del volley nazionale col suo primo impegno nel girone A di serie A2 femminile di pallavolo. Un primo ballo di assoluto rilievo perché a Trebaseleghe arriverà una delle formazioni destinate, quantomeno sulla carta, a ricoprire un ruolo da protagonista del girone, l’Akademia Messina, anch’essa non un’habitué della categoria (sarà alla seconda partecipazione) ma squadra siciliana ben rinforzatasi nel corso del mercato estivo.

Coach Rondinelli si è così espresso tramite i canali ufficiali del club: “Messina è una formazione costruita per fare bene, con giocatrici importanti ed intercambiabili in posto4 più un’americana molto brava come opposto, un’atleta che darà senza dubbio un contributo importante alla causa siciliana. C’è varietà di scelta poi anche al centro, per cui la definirei una squadra completa contro la quale dovremo combattere sin dalla prima palla. In casa nostra invece le amichevoli che abbiamo disputato nel pre campionato ci hanno visto crescere di match in match e adesso dovremo dimostrare questa crescita anche nelle gare che contano veramente. Le amichevoli hanno confermato, come spesso succede nella pre stagione, che ci sono delle cose che hanno funzionato e altre un pò meno, poi, come ripeto sempre, le amichevoli non contano affatto per il risultato ma per la prestazione che si riesce a mettere in campo. Altra cosa che considero un punto fermo ad ogni livello sportivo è la capacità di toccare più palloni possibili a muro e poi di difendere e questa in serie A2 sarà ancora di più una capacità fondamentale”.

Queste invece sono le dichiarazioni di Rachele Nardelli: “Arriviamo da un periodo di pre campionato durante il quale abbiamo lavorato tanto e bene, sicuramente non siamo ancora al top della forma e neppure la squadra che vogliamo essere da qui in avanti ma d’altra parte credo che nessuno a questo punto della stagione possa esserlo. Per quanto riguarda domenica credo l’impatto sarà bello forte, scendere in campo sul taraflex, con i tabelloni luminosi, di fronte al nostro pubblico, tutte cose per le quali vi sarà sicuramente una tensione supplementare, senza contare poi che l’Akademia Città di Messina ha obiettivi importanti così come la fisicità, noi non dovremo subire la pressione ma mettere in campo il nostro gioco ben sapendo che sarà solo la prima gara”