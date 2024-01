A2. L’AltaFratte Padova crede nella salvezza: ambiente galvanizzato dopo l’ultima vittoria

La classifica della Nuvolì AltaFratte Padova nel girone A della Serie A2 di volley femminile parla chiaro. La formazione veneta ha 8 punti ed è penultima, ma a pochi giorni dall’avvio della Pool Salvezza, l’obiettivo della permanenza della categoria viene considerato più valido che mai. Merito della vittoria conquistata nell’ultimo turno di campionato a Trebaseleghe contro il Volley Soverato. Si tratta del secondo successo stagionale, con l’ultima gioia che risaliva allo scorso 23 novembre, sempre tra le mura amiche e ai danni della Sirdeco Pescara.

A conferma dell’ottimismo dell’ambiente ci sono le parole rilasciate da coach Rondinelli dopo il 3-1 con Soverato: “Nei primi due set siamo stati sempre ben dentro al match gestendolo come volevamo, è vero che abbiamo ottenuto dei break che poi ci sono stati recuperati, ma non abbiamo mai perso però il pallino della gara. Nel terzo set la qualità della nostra battuta è scesa consentendo a Soverato di crescere in ricezione, a muro avevamo deciso di fare delle cose ben precise che però non abbiamo fatto sempre bene”.

L’allenatore delle patavine ha poi aggiunto: “A inizio quarto set e a livello morale ci siamo un po’ abbattuti, dopo il loro 2-1, probabilmente vedendo i fantasmi di Messina e Bologna, però credo che le ragazze abbiano ormai capito come si gioca a questo livello e ne siamo usciti tirando fuori gli attributi, quando si fa questo ecco che escono le prestazioni come quelle di stasera”.

Rondinelli ha poi concluso: “Stiamo crescendo in tutti i fondamentali, potevamo fare meglio a muro, ma dobbiamo essere consapevoli che la crescita c’è e continuerà ma sempre un passetto alla volta, non in modo verticale ma obliquo, inizialmente sembra non cambiare nulla mai poi, col lavoro, i progressi si vedono. Sono contento dello staff, delle ragazze, abbiamo messo il primo chiodo della nostra salita, adesso avremo tutta la settimana per preparare la sfida con Albese”.