Alta Fratte…anzi Altissima! Tutti i "segreti" della capolista Eurogroup

L’aggettivo che identifica l’Eurogroup di Santa Giustina in Colle non poteva essere più azzeccato come in questo momento. L’Alta Fratte guarda tutti dalla "cima" del girone C della Serie B1 di volley femminile, un primato che fino a questo momento della stagione 2022-2023 è apparso meritato. I 18 punti con cui la formazione di coach Rondinelli comanda la classifica potevano essere anche di più se non ci fosse stato l’imprevisto ko interno contro lo Spakka Volley, ma la pallavolo è spesso imprevedibile.

L’importante è che la squadra padovana abbia attutito il colpo, come dimostrato nell’ultimo turno di campionato in cui ha espugnato uno dei taraflex più complicati del girone, quello della Rothoblaas Volano. Nelle sette gare disputate finora, l’Eurogroup ha messo in mostra una pallavolo frizzante e terribilmente concreta, frutto di un mercato pre-season di tutto rispetto che ha potenziato le consapevolezze della scorsa stagione. Pochi mesi fa, aveva prevalso il rimpianto per il mancato accesso ai play-off promozione, un appuntamento fallito per due sole lunghezze. Alta Fratte si è infatti piazzata al quarto posto con 47 punti, subito dopo la seconda classificata Arena Volley Team e alla terza, Giorgione, entrambe a quota 49.

Quella delusione si è trasformata ora in una grinta maggiore in campo. Il raffronto con lo stesso periodo di un anno fa è impressionante: dopo sette giornate, l’Eurogroup aveva infatti 11 punti (3 vittorie e 4 sconfitte), ben sette in meno rispetto a quelli attuali dunque. L’unico piccolo rammarico del momento attuale è il solo punto di vantaggio sulle immediate inseguitrici. Porto Mantovano e Arena Volley Team, entrambe seconde, hanno infatti 17 punti e il loro fiato sul collo delle giocatrici di Rondinelli si sente eccome. È un tesoretto striminzito se si pensa che la capolista del girone C ha battuto entrambe le avversarie con due netti 3-0, ma ovviamente il volley non è fatto di “se” e di “ma”.

Il prossimo turno regala tre sfide molto interessanti. L’Alta Fratte sarà impegnato in trasferta contro l’insidiosa Ostiano, spesso “fastidiosa” tra le mura amiche: anche Arena e Porto avranno un impegno lontano dal pubblico amico, rispettivamente contro Blu Team Pavia di Udine e Ipag Noventa. Il campionato è ancora tutto da scrivere, ma intanto è così piacevole vedere Santa Giustina in Colle godersi la vetta solitaria.