B1. L’Aduna Padova si illude dopo il primo set, ma il derby lo vince l’Alta Fratte

La classifica ha inciso enormemente sull’atteso derby padovano della Serie B1 di volley femminile. Per il posticipo del girone C si è giocato ieri il match tra le padrone di casa de Il Colle Consorzio Padova Women e l’Eurogroup Alta Fratte. Ad avere la meglio è stata la formazione di Santa Giustina in Colle, capolista in solitario che ha ora ben 7 lunghezze di vantaggio sul secondo posto (nonostante una gara in meno). Il ko ha invece lasciato al sesto posto Padova che è rimasta ferma a quota 29 punti.

La partita non ha deluso le aspettative, da tipica stracittadina che si rispetti. Il primo set ha visto l’Alta Fratte dominare a lungo (14-7), almeno fino a quando Padova non ha ricucito interamente lo strappo. Nonnati, Comotti e Romano hanno riportato in equilibrio il parziale (21-21), poi ai vantaggi ha prevalso proprio la formazione di casa che ha accarezzato il sogno di far cadere la prima della classe. La seconda frazione di gioco è stata però quella del riscatto altafrattino.

Ancora una volta l’inizio delle ospiti è stato promettente (16-8), con Rizzo e Cicolini sugli scudi, poi il vantaggio è stato gestito fino al termine per il 25-22 e l’1-1 provvisorio. Nel terzo set Il Colle Consorzio prova nuovamente a mettere la freccia, ma non va oltre un +3 che viene presto recuperato dall’Eurogroup (13-13). La formazione di casa sbaglia molto in attacco e sono proprio gli errori gratuiti a determinare il 25-19 ospite per il sorpasso nel derby.

La svolta del quarto parziale è un muro di Volpin che regala alla capolista il +4 e i tentativi di Nonnati e compagne vengono rintuzzati a dovere: il 25-18 dell’Alta Fratte è eloquente come anche il 3-1 che viene certificato con grande disappunto del pubblico del PalaAntenore. Tra una settimana l’Eurogroup andrà a far visita a una rigenerata Azimut Giorgione, mentre Padova se la vedrà in trasferta con l’Ostiano. Il tabellino del match:

IL COLLE CONSORZIO PADOVA WOMEN-EUROGROUP ALTA FRATTE 1-3 (26-24, 22-25, 19-25, 18-25)

PADOVA: Angelini 6, Tonina, Azzolin ne, Cavalera (L) ne, Urbinati (L), Nalin ne, Avanzo 7, Nonnati 17, Boscolo, Comotti 17, Colombano 1, Micaglio ne, Romano 9. All. Amaducci

ALTA FRATTE: Volpin 10, Giason (L) ne, Cicolini 17, Pavei (L), Pasa 7, Nordio ne, Gasparini ne, Marinello ne, Fanelli 10, Wabersich, Bortolot 2, Masiero 10, Rizzo 10, Canella ne. All. Rondinelli