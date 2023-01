B1. Amichevole di prestigio per Il Colle Consorzio Padova: stasera la sfida contro Montecchio

Dopo la bella vittoria fuori casa contro il Rothoblaas Volano, Il Colle Consorzio Padova Women si è “presa” una pausa dal campionato di Serie B1, in attesa che cominci il girone di ritorno. Questa sera, con fischio d’inizio alle 19:00, la formazione di coach Amaducci affronterà un importante allenamento congiunto contro un avversario di tutto rispetto. Al PalaFerrolli di San Bonifacio ci sarà la sfida con l’Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda.

La formazione vicentina milita nel campionato di Serie A2 ed è seconda in classifica nel suo girone, subito dietro l’imprendibile capolista Roma Volley Club. Sarà un test fondamentale per mantenere il ritmo partita, visto che la B1 riprenderà soltanto il prossimo 4 febbraio. Inoltre, potrà diventare anche l’occasione perfetta per utilizzare tutto il roster a disposizione. Padova è attualmente terza in classifica nel girone C, dunque in piena corsa per i play-off promozione.

Per coach Amaducci sarà l’occasione perfetta per curare alcuni dettagli tecnici e migliorare la parte fisica, visto che, fatta eccezione per la pausa natalizia, la squadra sta lavorando incessantemente dalla scorsa estate. Il ritorno in campo de Il Colle Consorzio è in programma il prossimo 4 febbraio, quando le ragazze saranno impegnate sul difficile campo di Nardi Volta, attuale seconda forza del campionato: sarà di sicuro un big match da non perdere.