B1. Ko inatteso per Il Colle Consorzio Padova: il sogno play-off ora è a rischio

Vittoria di carattere dell’Ipag Noventa che, a Padova, supera Il Colle Consorzio, squadra che potrebbe aver detto definitivamente addio ai sogni play-off per quel che riguarda la Serie B1 di volley femminile. I quattro punti da recuperare sul terzo posto sembrano tantissimi a due sole giornate dalla fine del campionato.

Primo set. Le padroni di casa iniziano con due ace consecutivi (0-2); Ricci, ben servita, per due volte, da una ispirata Scaccia, regala la parità (6-6). Le roventane faticano in ricezione (10-15), ma Stafoggia con tre punti accorcia (14-17). Padova allunga (17-21), ma Pastorello (18-21) e Gomiero (20-21; 22-21; 23-22) regalano il vantaggio. Chiude una invalicabile Ricci a muro (25-22).

Secondo set. Gomiero è protagonista dei primi due punti (2-1). Stafoggia mantiene il vantaggio (5-3), che rimane inalterato per gran parte del set (10-8; 11-8; 13-10). Pastorello “buca” la difesa avversaria concretizzando una bella alzata ad una mano di Scaccia (15-12), l’Ipag dà la giusta sterzata al parziale con l’ace di Canazza (19-13). Gomiero chiude il punto del 21 a 14, dopo una bella difesa di Pastorello, poi Ricci (22-15) e Stafoggia (23-16) ipotecano il set che si conclude con il punteggio di 25 a 17.

Terzo set. Padova non demorde ed è subito 0 a 3. Le noventane rientrano nel gioco, grazie a Gomiero e a Ricci (4-6). Lo svantaggio noventano è di qualche punto nel corso del parziale (8-10; 11-12; 12-13), momento in cui accede al servizio Dinello. Le noventane raggiungono la parità (15-15) con Gomiero, ma le padroni di casa allungano in modo decisivo (16-21; 19-24), concludendo, a loro favore, il set (21-25).

Quarto set. Va di scena il parziale più combattuto della partita e, pertanto, il più entusiasmante (4-4; 8-7). Pastorello attacca per il 9 a 7, concretizzando delle belle difese con protagonista Ricci. Destro dà sicurezza alla seconda linea noventana, pertanto, Scaccia può servire con maggiore facilità le proprie attaccanti (14-10, mani out di Canazza). Le noventane difendono il proprio vantaggio sino al 18 a 16, momento in cui fa ingresso in campo Dinello, ma Aduna non demorde e raggiunge la parità (18-18). Stafoggia attacca una palla importante dalla seconda linea per il 21 a 19, che dà il via ad un importante allungo noventano (24-21). A chiudere set e partita, al terzo match ball, è Gomiero (25-23). Il tabellino del match:

IL COLLE CONSORZIO PADOVA WOMEN-IPAG NOVENTA 1-3 (22-25, 17-25, 25-21, 23-25)

PADOVA: Tonina, Azzolin, Cavalera (L), Urbinati (L), Nalin, Avanzo, Nonnati, Boscolo, Comotti, Colombano, Micaglio, Romano. All. Amaducci

NOVENTA: Gomiero, Facco, Pastorello, Stafoggia, Ricci, Gambalonga, Dinello, Scaccia, Leonardi, Canazza, Morgia, Bussolo L, Destro L. All. Gemo