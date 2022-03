B1: vittoria sudata ma preziosa per l’Alia Aduna Padova, 3-1 esterno contro Torri

Squadra in casa US Torri

Un solo risultato possibile. Era questa la missione a cui era chiamata ieri l’Alia Aduna Padova, impegnata in trasferta nel Vicentino contro il fanalino di coda del girone C della B1 femminile di volley. Le patavine se la sono vista con un agguerrito US Torri che ha venduto cara la propria pelle e dato filo da torcere alle ragazze di coach Amaducci, sfiorando il tie-break. L’Alia Aduna ha riscattato la sconfitta interna contro Udine, imponendosi 3-1 non senza faticare, anche se i 3 punti sono arrivati lo stesso.

Il primo set ha fatto subito capire quanto fosse forte la volontà di Padova di tornare al successo e il 25-19 in proprio favore ha indirizzato il match in un modo ben preciso. L’US Torri non ha però voluto sfigurare di fronte al proprio pubblico e il pareggio nel conto set è stato immediato. Le giovanissime vicentine si sono imposte con un perentorio 25-21, dimostrando compattezza e grinta.

Ferita nell’orgoglio, l’Alia Aduna è tornata nuovamente in vantaggio nel conto set e il parziale si è concluso con un 25-19 che però non ha sancito la fine della disputa. Padova è stata costretta agli straordinari nel quarto set, vinto ai vantaggi e con grande trepidazione: il 27-25 ha fatto tirare un sospiro di sollievo, regalando alla squadra una vittoria che fa ancora sperare nella salvezza.

Le padovane sono a quota 17 punti, una lunghezza in meno rispetto alla quintultima (e finora salva) Udine Volley, pur se con una partita in più. Fra una settimana l’Alia Aduna ospiterà il Team Conegliano Volley, compagine che ha appena 3 punti in più in classifica: l’aggancio non è affatto impossibile. Il tabellino del match:

US TORRI-ALIA ADUNA PADOVA 1-3 (19-25, 25-21,19-25, 25-27)

TORRI: Piron, Zampieri, Guerra, Gonzato, Frigo, Pasa, Dalla Pozza, Campagnin, Munari, Conradi, Iseppi, Cinarelli. Libero: Fanin. Allenatore: Turchi

PADOVA: Salmaso, Celegato, Grandis (L), Blaseotto, Cavalera (L), Varagnolo, Miecchi, Avanzo, Tiozzo, Boscolo, Bisio, Colombano, Nalin. All. Amaducci.