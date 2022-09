Buone indicazioni dall'amichevole dell'Alta Fratte contro Montecchio

Buon test amichevole quello portato a termine nelle ultime ore dall’Alta Fratte Volley che si è confrontato in un allenamento congiunto con l’IPAG Montecchio Maggiore. Non era una sfida semplice e lo si sapeva già in partenza, visto che le vicentine militano in A2, dunque una categoria superiore rispetto alla squadra di Santa Giustina in Colle. La sconfitta per 1-3, dunque, non demoralizza il gruppo, anzi gli spunti sono stati incoraggianti.

Soddisfatto Vincenzo Rondinelli, allenatore delle padovane: “Sono contento della mia squadra, considerato che il Montecchio è un team di alto livello con ottime giocatrici. Noi abbiamo sempre lottato e, in alcuni momenti, abbiamo fatto vedere una buonissima pallavolo. Le ragazze stanno lavorando come una A2 a livello di monte ore, nonostante alcune siano molto giovani e impegnate anche sul fronte scolastico. Tra due settimane inizia il campionato: l’anno scorso siamo arrivati quarti e quest’anno il nostro obiettivo è vincere più partite possibili. La prima partita in casa, nel palazzetto di Santa Giustina in Colle, sarà contro Porto Mantovano, una squadra che si è rafforzata con acquisti importanti. Ma noi contiamo sul grande tifo del nostro pubblico, che ci dà sempre una grande carica”.