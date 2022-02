Superlega, nel recupero di giornata Padova si ferma contro Trento

Squadra in casa

Squadra in casa Kioene Padova

Niente punti per la Kioene Padova. La formazione di Cuttini perde 1-3 in casa contro Trento e ora la sua classifica non è delle migliori: 21 punti e terz'ultima posizione, alla pari con Verona.

Il primo set è molto combattuto (3-2), la prima che prova a scappare è Trento (5-8), ma Padova pareggia 8-8. Trento prova a portarsi avanti di nuovo (13-16), Padova sta lì ed è di nuovo parità per il 17-17 e inizia un punto a punto fino ai vantaggi che sorridono agli ospiti (25-27).

Diverso il secondo set con l’equilibrio che dura fino al 4-4, poi Trento mette la freccia (6-11). Padova fatica a ricucire e le distanze aumentano sul 9-16. Il finale dice 16-25.

Nel terzo set è Padova che parte con piglio diverso (4-0). Trento insegue e accorcia 7.6. Padova allunga di nuovo per il 16-11 e il finale dice 25-20.

Ancora combattuto il quarto set (5-5). Padova va per l’8-5 ed è parità 10-10. Trento mette la freccia (10-13), Padova prova ancora a riaprire i giochi (16-17), il finale dice 21-25.

Kioene Padova-Itas Trentino 1-3(25-27, 16-25, 25-20, 21-25)

Kioene: Bottolo 12, Volpato 5, Zimmerman 3, Loeppky 13, Vitelli 4, Weber 17, Gottardo (L); Petrov 2, Zoppellari, Takahashi, Schiro, Bassanello (L), Crosato 5. All. Jacopo Cuttini.

Itas Trentino: D’Heer 7, Sbertoli 4, Michieletto 16, Lisinac 10, Pinali 8, Kaziyski 17, Zenger (L); Cavuto, Sperotto, De Angelis. N.e. Podrascanin All. Angelo Lorenzetti.