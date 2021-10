Match insidioso a casa della Top Volley, ma Padova festeggia i primi punti

Insidia più volte l'avversaria, fa suo un set per riaprire i giochi, ma alla lunga non riesce nell'obiettivo. La Top Volley Cisterna si arrende fra le mura di casa alla Kioene Padova per 1-3 (22-25; 22-25; 25-19; 22-25) in un match caratterizzato da parziali e continui pareggi da entrambe le parti.

Il primo punto è della Kioene, poi è subito botta e risposta (6-6; 9-9). Padova prova a mettere la freccia con un mini parziale (9-12), accorcia la Top Volley che con pazienza impatta 14-14. Riesce ancora Kioene a portarsi in vantaggio e mantenere le distanze giuste per chiudere.

Continua la battaglia, questa volta è Cisterna a provar a stare davanti (4-2), Padova prova a ritrovare il comano (11-12), Cisterna sotto di tre pareggia 18-18, poi però la Kioene risponde con uno 0-4 che vale il 18-22 che porta il coach di a chiamare time out; Ciserna sta lì fino al 20-23, vince Padova ancora 22-25.

Prova di forza dei padroni di casa, che prima siglano il 3-7, poi si fanno rimontare 14-9 e poi ancora pareggiano sul 16-16. L'energia è dalla parte dei padroni di casa che fanno punto a punto fino al 19-19 e poi piazzano un mini parziale di 6-0 che vale la mini vittoria.

Stesso copione precedente, prova a imporre il ritmo Padova (4-7), che però poco per volta si fa raggiungere da Cisterna ed è parità 9-9. Padova sigla il 12-15, poi 15-18, Cisterna ha ancora pazienza e raggiunge il 21-22, ma Padova ha una marcia in più ed è Bottolo a chiudere i conti con un terzo 22-25.