Michele Pasinato nella Hall of Fame a 3 anni dalla scomparsa: il pallavolista che fece grande Padova

Si è svolta ieri mattina a Bologna la cerimonia di premiazione della quinta edizione della Hall Of Fame, promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo, organizzata in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con il patrocinio del Comune di Bologna. Tra i momenti più toccanti c’è stata la celebrazione dedicata a Michele Pasinato. L’indimenticato opposto azzurro originario di Cittadella e che fece grande Padova, infatti, è entrato “di diritto” nella categoria Atleta maschile.

Il riconoscimento è stato consegnato alla moglie Silvia invitata a salire sul palco. Pasinato è scomparso nel 2021 a causa di una grave malattia e a soli 52 anni appena compiuti, una morte che ha lasciato sotto shock tutto il mondo del volley e non solo. Il suo nome è legato alle grandi vittorie con la Nazionale di Julio Velasco: l’oro mondiale di Tokyo del 1998, gli Europei del 1993 e quello del 1995 lo hanno visto come protagonista, inoltre ha collezionato 256 presenze con la maglia azzurra.

In poche parole può essere definito uno dei componenti principali della celebre “generazione di fenomeni”, tra l’altro insignito della medaglia d’oro al valore atletico. Per quel che riguarda la carriera sportiva nei club, non poteva che essere contrassegnata da una forte appartenenza al proprio territorio. Pasinato è infatti cresciuto pallavolisticamente nella sua Padova, lavorandoci poi come tecnico del settore giovanile, senza dimenticare le esperienze con la Gabeca e con Roma.