Volley A3, Monselice parte forte ma Macerata rimonta: ko al tie break

La Tmb Monselice riscatta la prova deludente di Parma e in casa fa decisamente paura a una corazzata come la Med Store Tunit Macerata. Finisce 3-2 per i marchigiani, che erano andati sotto 2-0 e che poi sono riusciti a fare valere la loro fisicità e potenza, trascinati da un incontenibile Morelli, autore di 33 punti. Per il Tmb 23 di Drago con quattro ace, 15 di Vianello e De Santi (con sei muri vincenti) e 14 di Borgato.

L’avvio di partita è equilibrato, con un primo tentativo di allungo di Monselice (8-5 con ace di Drago), fermato da Macerata (9-9). Si arriva fino al 20-20 sull’ace di Kindgart e il time out di Cicorella. Nel finale due belle giocate di Borgato danno a Monselice il set ball chiuso proprio dallo schiacciare a muro.

Il secondo set è incerto ed equilibrato fino all’ultimo. Nella prima parte si porta avanti Macerata trascinata da Morelli (16-13), ma proprio su un errore dell’opposto ospite il Tmb pareggia (16-16). La Med Store allunga ancora nel finale si set (23-21), ma dopo il time out di Cicorella Monelice torna sotto con due muri proprio su Morelli, di Vianello e De Santi (23-23). Il muro del Tmb si procura il primo set ball, poi però tocca a Macerata, che ha diverse palle per pareggiare finché Drago e Vianello con risolvono la situazione per il 31-29 che vale il 2-0 Tmb.

Il terzo parziale si decide invece in avvio, con una sequenza di battute di Margutti che portano avanti Macerata 10-3. Drago prova a riavvicinare i suoi con un’altra serie dai nove metri, in cui firma tre ace (11-9 Macerata), ma nel prosieguo il Tmb non riesce a ritrovare il ritmo dei primi due parziali e cede 25-18.

Più equilibrata la partenza del quarto set (5-5), con Macerata che allunga con Morelli (16-13) e Monselice che si riavvicina con un ace di Vianello (18-16 Macerata). Poi però due ace, di Pizzichini e Gonzi, consentono agli ospiti di allungare fino al 24-10 e di portare la partita al tie break (25-21).

Tie break che vede ancora Macerata allungare subito in avvio fino a cambiare campo 8-4. Morelli firma l’ace dell’11-6 e quindi chiude la partita sul 15-9.

"Usciamo dal campo “arrabbiati” – commenta a fine gara Cicorella – Oggi in campo la differenza tecnica tra queste squadre non si è vista: loro hanno elementi che hanno giocato solo in categorie superiori e un opposto incontenibile, non a caso uno che ha fatto duemila punti in serie A. Noi abbiamo avuto una reazione di carattere e orgoglio dopo la prova di Parma e per questo ringrazio i ragazzi. Ci portiamo a casa un punto utile e continuiamo sulla nostra strada del lavoro. Ci manca ancora un pizzico di esperienza, ma penso che i valori verranno fuori nel corso del campionato".

Tmb Monselice - Macerata: 2-3 /25-22; 31-29; 18-25; 21-25; 9-15)

Tmb Monselice : Beccaro 1, Drago 23, Borgato 14, Vianello 15, De Santi 15, Kobzev 4, Dainese (L), Perciante 1, De Grandis 3, Dietre 1, Bacchin, Rizzato, Vattovaz, ne Monetti. All. Cicorella.

Tunit MedStore Macerata : Kindgard 8, Morelli 33, Wawrynczyk 19, Pizzichini 8, De Col 6, Gabbanelli (L), Gonzi 1, Bacco, ne Ravellino e Paolucci. All. Giulianelli.