Volley femminile B1. Nuovo nome per l’Aduna: si chiamerà Banca Annia Padova Women

Si è tenuta ieri la presentazione della B1 di Padova Women ed è stato ufficialmente svelato il nome del main sponsor per la stagione 2023/24: sarà Banca Annia ad affiancare (e denominare) la prima squadra. L’istituto di credito, che opera nelle province di Padova, Rovigo e Venezia, sarà infatti lo sponsor di denominazione della B1 Aduna Padova Women: si tratta di una banca di credito cooperativo aderente al gruppo ICCREA. Attiva con 31 filiali e cinque sportelli automatici, estende la propria competenza operativa su 102 Comuni amministrando masse per circa 3 miliardi di euro, con circa 70 mila clienti e novemila soci ed è diventata un punto di riferimento per il territorio e le comunità delle province di Venezia, Padova e Rovigo. L’accordo è stato ufficializzato a Palazzo Moroni, sede del Comune di Padova, in occasione della presentazione ufficiale della squadra alla presenza dell’assessore Diego Bonavina.

“La pallavolo è uno sport che continua a regalare emozioni a tutti gli italiani e che a Padova ha radici solide – commenta l’assessore Bonavina – Il progetto Padova Women nelle due passate stagioni è cresciuto a livello organizzativo e tecnico. Sono convinto che proseguirà su questa strada. Mi fa particolarmente piacere poi, come amministratore, vedere che un’importante realtà economica del territorio scelga di sostenere in maniera sempre più importtante la pallavolo e quindi lo sport”.

“È tempo di riaccendere i motori – spiga Franco Frizzarin, presidente Aduna Padova Women – Iniziamo la nuova stagione con l’entusiasmo di sempre e un partner importante per la proima squadra, un abbinamento con un nome di primo piano che ci dà senza dubbio lustro. L’obiettivo è come sempre quello di regalare soddisfazioni ai nostri tifosi, sempre con un occhio di riguardo anche per il settore giovanile”.

“Quest’anno la nostra Banca ha deciso di incrementare in modo significativo il sostegno al territorio – sottolinea il presidente di Banca Annia, Mario Sarti - anche tramite sponsorizzazioni a società sportive che hanno dimostrato negli anni di perseguire con impegno, lungimiranza ed equilibrio un progetto di crescita umana e sportiva degli atleti, fin da quando sono ancora bambini. La nostra sponsorizzazione ha l’obiettivo di aiutare Aduna Volley a coinvolgere, attrarre, trattenere e sviluppare i giovani dei paesi in cui siamo presenti per dare loro l’opportunità di crescere in un ambiente sano e motivante per diventare adulti consapevoli e determinati. Solo così potremo avere ancora sviluppo e ricchezza nel nostro territorio in futuro: investendo nei giovani e favorendo le famiglie per lo sviluppo demografico”.