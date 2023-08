Volley femminile A2. Nuvolì è il nuovo main sponsor dell'Alta Fratte Padova

Nuova categoria e nuovo main sponsor per la neo promossa in A2 Alta Fratte Padova che a breve si accingerà a tornare in campo per la ripresa degli allenamenti. Si passa da Eurogroup (che resterà comunque a fianco della squadra padovana) a Nuvolì della ditta Essebidue, un’altra realtà che vive nel presente ma con lo sguardo rivolto al futuro e alla salvaguardia dell’ambiente. Essebidue, ditta con sede a Camposampiero (PD), attraverso Nuvolì e altre linee di prodotti, si occupa di produrre articoli monouso in carta per tutti i settori professionali e non solo, produzione di carta di qualità con particolare attenzione alle esigenze del mercato e nel rispetto dell’ambiente. Carta igienica, asciugatutto, asciugamani, rotoli pulitutto e monorotoli, lenzuolini, fazzoletti, veline cosmetiche, tovaglioli, buste portaposate, tovagliette, tovaglie stese e in rotolo e moltissimi altri articoli monouso in carta per l’igiene e la cura della persona.

Tutti prodotti igienizzati con principio attivo antibatterico e dermatologicamente testati, altamente personalizzabili a seconda delle indicazioni del cliente nell’ottica di differenziarsi dalla concorrenza. Nel 2014 l’azienda ha ottenuto la certificazione FSC® di Catena di Custodia (Chain of Custody CoC) che garantisce la rintracciabilità dei materiali provenienti da fonti forestali certificate. Grazie a tale certificazione è possibile garantire la provenienza della carta utilizzata per la realizzazione dei prodotti e quindi dimostrare in maniera corretta, trasparente e controllata il contributo che Essebidue dà alla gestione forestale responsabile.