Superlega playoff quinto posto, Padova senza punto con Verona

Padova esce a bocca asciutta dal PalaOlimpia. Verona si impone 3-0 nella prima giornata dei PlayOff 5° posto. MVP il libero Gaggini, ma anche Keita fa una grande gara (15 punti, 80% di efficacia). Tra i bianconeri, invece, il top scorer è Takahashi (9 punti, 2 muri), mentre Gardini si ferma a 7 (1 ace con il 43% offensivo). Prossimo appuntamento mercoledì sera alla Kioene Arena alle 20.30 contro Modena. "Sapevamo che il livello si sarebbe alzato. Verona ha sfiorato la semifinale scudetto e hanno fatto un’ottima gara e vanno loro fatti i complimenti. Abbiamo approcciato bene, - ha detto Cuttini - i set, ma nei primi due non siamo riusciti a rimanere a contatto, mentre nel terzo ce la siamo giocata fino alla fine. Ora testa a mercoledì che ci aspetta un’altra grande partita davanti al nostro pubblico”.

Un po’ di cambi nel sestetto di partenza per coach Cuttini: Saitta torna in cabina di regia capitan Volpato al centro, mentre Takahashi in banda sostituisce Desmet. Guzzo recupera dal fastidio muscolare accusato mercoledì sera ed è in campo. Confermati anche Crosato, Gardini e Zenger.

Verona allunga nel punteggio dopo una prima fase di equilibrio (10-6), l’allenatore bianconero interrompe il gioco e mischia le carte, ma non riesce colmare il gap. I padroni di casa ne approfittano e incassano con un buon margine il primo set (25-17).

Nel secondo parziale c’è equilibrio nelle prime battute, poi sono nuovamente gli scaligeri a scappare dopo il punto del 7-7. Da qui Verona infila un parziale di 13-2 che compromette il set per i bianconeri. Cuttini chiama time out per fermare l’emorragia, ma la squadra di Stoytchev è ormai troppo lontana e riesce ad aggiudicarsi anche questo set (25-11).

Totalmente diverso, invece, la terza frazione. Le due squadre si danno battaglia su tutti i punti e l’equilibrio non si rompe. I bianconeri ritrovano buone soluzioni offensive e a muro mentre Verona non mantiene la stessa incisività vista nei due set precedenti. I ragazzi di Stoytchev trovano il primo break nella fase conclusiva (20-18), ma Padova è a contatto. In un finale tirato, però, la spunta ancora Verona che porta a casa la piena posta in palio (25-23).

WithU Verona – Pallavolo Padova 3-0 (25-17, 25-11, 25-23)

WithU Verona: Sapozhkov 15, Mozic 12, Cortesia 8, Grozdanov 6, Spirito 3, Keita 15, Gaggini (L), Jensen, Zanotti. Non entrati: Magalini, Raphael, Branco (L), Mosca. Coach: Radostin Stoytchev.

?Pallavolo Padova: Guzzo 7, Saitta, Volpato 3, Crosato 1, Takahashi 9, Gardini 7, Zenger (L), Canella 3, Desmet 1, Zoppellari, Asparuhov 4, Lelli (L). Non entrato: Cengia. Coach: Jacopo Cuttini.