Superlega, ultime prove generali per Padova in vista del campionato

Dopo il torneo a Ginevra la formazione di coach Cuttini è tornata in palestra da ieri, martedì 10 ottobre, per preparare l'ultimo impegno pre stagione. La Pallavolo Padova sarà infatti protagonista a Gubbio il 14 e 15 ottobre, sabato e domenica, per un torneo di beneficenza "Spirito di squadra" con Cisterna, Taranto e Panathinaikos.

Intanto sono iniziate le prevendite per la prima di campionato fra le mura di casa, ossia la sfida con Civitanova fissata il 29 ottobre alle 15 alla Kioene Arena. L’acquisto dei biglietti per la partita in questione potrà essere effettuato online mediante il portale Vivaticket sino a 30 minuti dopo l’inizio del match o, in alternativa, presso tutti i rivenditori autorizzati Vivaticket presenti sul territorio nazionale. È possibile consultare la lista dei rivenditori al seguente link https://bit.ly/3RNBtzF. I biglietti potranno essere acquistati anche il giorno stesso della partita presso le biglietterie della Kioene Arena, ad un prezzo maggiorato, sino alla fine del secondo set.