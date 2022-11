Superlega, Padova da zero punti: vince Monza

Serata amara per i ragazzi di coach Jacopo Cuttini che non sono riusciti a trovare punti nella sfida casalinga contro la Vero Volley Monza. Bianconeri poco brillanti, brianzoli concentrati e più continui. MVP l’ex Jan Zimmermann, autore di una buona gara in cabina di regia e già al centro della compagine lombarda.

L’avvio di gara è punto a punto: Padova attacca bene e mantiene un buon servizio, ma gli ospiti ribattano colpo su colpo. Coach Cuttini ferma la l’incontro dopo un attacco out di Petkovic, poi i brianzoli trovano solidità a muro ottengono il massimo vantaggio (+6). Nel finale i brianzoli amministrano il vantaggio e portano a casa il primo set senza eccessive sofferenze (16-25). Nel secondo set sono nuovamente gli ospiti a spingere sull’acceleratore, sfruttando tutte le opportunità a loro disposizione. La squadra di Cuttini fatica a trovare continuità offensiva, mentre Monza difende bene e allunga (+5). Un turno insidioso in battuta di Crosato riporta i padroni di casa a contatto dopo un mani out di e un ace di Desmet (23-23), ma un attacco bianconero fuori di millimetri regala ai brianzoli anche il secondo set. Il terzo set è un botta e risposta continuo con nessuna delle due formazioni riesce ad ottenere un buon margine di vantaggio. Monza prova ad allungare alzando la pressione al servizio e a muro, ma i veneti non cedono e si affidano ai colpi di Asparuhov e Petkovic. Gli ospiti tengono però alta l’attenzione, non permettono più a Padova di rientrare e chiudono a loro anche il terzo set (21-25).

Pallavolo Padova – Vero Volley Monza 0-3 (16-25, 23-25, 21-25)

Pallavolo Padova: Desmet 7, Crosato 4, Volpato 1, Takahashi 8, Saitta 1, Petkovic 12, Zenger (L), Asparuhov 3, Canella 2, Gardini 1. Non entrati: Lelli (L), Favaro. Coach: Jacopo Cuttini.

Vero Volley Monza: Maar 10, Galassi 14, Beretta 2, Davyskiba 14, Zimmermann, Grozer 10, Federici (L). Visic, Pirazzoli. Non entrati: Marttila, Pisoni (L), Magliano, Rossi, Swarc. Coach: Massimo Eccheli.