A Selvazzano Dentro c’è entusiasmo per il volley e l’ottimo campionato dell’USMA

La fiamma che campeggia in primo piano nello stemma del comune di Selvazzano Dentro arde come non mai. Il merito è di un gruppo di ragazze che stanno rendendo onore alla città padovana con le loro imprese pallavolistiche. La stagione 2023-2024 è ancora lunga, però l’USMA Padova sta già regalando soddisfazioni che forse neanche il più ottimista dei tifosi si sarebbe aspettato. La squadra è infatti quarta in classifica nel girone C della Serie B2 di volley femminile, ma è una “medaglia di legno” che inganna. Il team guidato in panchina da Gianluca Trolese è a un solo punto dalla vetta e dopo 11 giornate di campionato una posizione del genere non può che essere lusinghiera per una neopromossa.

Il raggruppamento è guidato da Chions e Officina del Volley (altro club padovano) che hanno entrambe 26 punti, poi a quota 25 ci sono la Pallavolo Sangiorgina e per l’appunto l’USMA. È quindi uno dei gironi più incerti della categoria, una incertezza resa "piacevole" proprio dalle giallorosse. Mancano due giornate al giro di boa: per rendere ancora più speciale il girone d’andata, le selvazzanesi dovranno affrontare due avversarie friulane, la Rojal Kennedy (domenica 14 gennaio, prima gara del 2024) in trasferta e la temibile Blu Team Pavia di Udine tra le mura amiche. A quel punto il bilancio di metà stagione sarà completo, ma già adesso è di tutto rispetto, con 8 vittorie e 3 sconfitte. Proprio un ko ha inaugurato il campionato di B2 della squadra.

L’USMA ha combattuto alla pari con l’attuale capolista Chions, arrendendosi dopo 4 set, regolando poi Villa Dies e Officina del Volley in casa. Nel derby con l’Eagles Vergati è stata costretta a cedere al tie-break dopo essere stata in vantaggio per 2-1 prima di inanellare ben 6 vittorie consecutive. Nell’ordine sono state battute Vega Fusion Venezia, Carinatese, Cus Venezia, Blu Volley, Natisonia e New Virtus Volley Trieste. Purtroppo il 2023 è terminato con il ko interno con la Pallavolo Sangiorgina (1-3), dunque le giallorosse non vedono l’ora di tornare in campo e di riscattare questo passo falso con uno scoppiettante inizio di 2024.

Non è un caso che siano stati raggiunti risultati di questo tipo. Dopo oltre sei decenni di attività, l’USMA (acronimo che sta a indicare l’Unione Sportiva Maria Ausiliatrice) è diventata la principale realtà sportiva del quadrante di Padova Ovest, primeggiando anche in altri sport: oltre alla pallavolo, infatti, ci sono il calcio, l’atletica e il basket che assicurano grandi emozioni, con circa mille atleti e 80 tra allenatori, dirigenti e volontari. Le ragazze della B2 possono regalare un altro bel sogno, il roster è composto da giocatrici esperte che conoscono anche le categorie superiori e giovani desiderose di crescere. Il mix perfetto per raggiungere obiettivi ambiziosi.