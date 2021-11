Serie B: gara difficile per Massanzago contro la vicecapolista Zanè, finisce 0-3

Al PalaZanèsi arrende al maggiore impeto dei padroni di casa, unache ha saputo mantenere la calma e il sangue freddo negli scambi finali di ogni set. Il gruppo guidato da Soliman ha mantenuto per tutta la gara costanza e precisione riuscendo a recuperare anche nei. La formazione padovana non ha sfruttato le occasioni vantaggiose che ha avuto in tutta la gara. Prime azioni proprio in favore del Massanzago,

Il parziale prosegue in equilibrio fino all'allungo con un muro punto del centrale Ballan e il Lametris sigla il 19 a 16. Time out obbligatorio per Soliman e il rientro in campo porta la svolta del set e dell'intero incontro. Errore al servizio di Massanzago, battuta in mano al laterale di casa che in salto mette a punto tre ace, ii ragazzi di coach Falcini vanno in crisi e sbagliano, il braccio di Roman non si ferma e mette a terra un altro ace che chiude il parziale 25 a 19. La partenza del secondo set è ancora del Lametris, il laterale Casarin mette a segno il 4 a 1.

Frazione di gioco in continua altalena con Zanè che raggiunge il massimo vantaggio con un diagonale di Filippo Roman, 10 a 5. L'Olimpia perde colpi e il Massanzago recupera, il pareggio lo conquista l'attacco del laterale Barutta: 20 a 20. Due errori al servizio, però, sono sufficenti ai padroni di casa per mantenere il distacco fino al punto ottenuto dal centrale di casa Baggio che chiude il set 25 a 22. Il terzo parziale è decisivo per entrambe le formazioni, oltre che combattuto punto a punto.

I 4 muri punto e le difese del libero Manfron sono fondamentali per la riuscita dei vicentini. Il primo allungo lo prova l'Olimpia con due attacchi: uno di Pranovi e poi di Baggio 19 a 17, ripresi dai padovani sul 20 a 20. L'ace di Baggio e il muro di Poletto portano il risultato sul 24 a 21. Punto di Massanzago ed infine la bordata di Pranovi che chiude la gara. Il tabellino del match:

OLIMPIA ZANE’-MASSANZAGO 3-0 (25-19, 25-22, 25-22)

ASD OLIMPIA: Poletto 8, Filippi 0, Sartore n.e, Roman F. 13, De Togni 5, Sartori 1, Maluai n.e, Mazzarolo n.e, Meda n.e, Callegari n.e, Baggio 12, Pranovi 14, Manfron (1°L) 0, Roman A. (2°L) n.e. 1° Allenatore: Soliman, 2° Allenatore: Canale.

BTM&Lametris Massanzago: Ballan: 10, Monari 2, Binotto n.e, Bosetti 0, Libralesso 8, Monetti 4, Barutta 9, Casarin 8, Todaro n.e, Scattolin 0, Pettenuzzo 10, Porporati 0, Nodari ( 1°L) 0, Scattolin (2°L) n.e. Allenatore: Falcini.