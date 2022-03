Serie B: Monselice aritmeticamente sicuro del primo posto dopo il 3-1 di Treviso

La Tmb Monselice, quando mancano quattro giornate alla fine del girone di ritorno, è sicura matematicamente del primo posto. Le sconfitte contemporanee di Zanè a Padova e di Massanzago a Pradamano, fanno salire a 13 punti il distacco tra i padovani e il secondo posto quindi incolmabili. Di contro arriva la vittoria numero 18 per i ragazzi di Cicorella che hanno si espugnato la Ghirada di Treviso ma non senza poche fatiche, in particolare dalla terza frazione in poi con i giovani di Zanini a mettere pressione alla capolista che ha avuto un improvviso vuoto nel terzo set chiuso con soli 10 punti all’attivo.

Primo set che si apre decisamente bene per Monselice che mette da subito in difficoltà la ricezione dei trevigiani (1-4) con l’immediato tempo chiamato dall’esperto Zanini. Due ace di De Grandis fanno male al Treviso che però si rifà a muro riducendo il divario (7-8). Tmb riprende a giocare come sa e in un batter di ciglio si porta sul 7-11 e successivo 7-18 con il turno al servizio di Semeraro che crea confusione alla linea di ricezione avversaria. Alla fine del set, concluso con una invasione di Pegoraro, saranno 6 gli ace dei padovani. Secondo parziale ancora deficitario per Treviso in ricezione (1-5) con Zanini che propone nuovi ingressi dalla panchina che servono però poco (5-11).

Monselice non sbaglia più nulla e i padroni di casa lo subiscono anche mentalmente (7-14). Momento si rilassatezza per la capolista che concede qualcosa in attacco e in ricezione e Mazzon sa a chi assegnare le palle pesanti (14-18). Divario che si assottiglia ancora qualcosina (17-20) ma Semeraro mette a terra la palla del 20-25 da zona tre. Terzo set è sicuramente il peggiore dell’intero anno per la Tmb che dopo un avvio equilibrato (3-3 e 5-5) , vede la luce spegnersi quando al servizio ci va Cunial che mette in difficoltà ricezione e quindi l’attacco dei padovani che non riescono poi a passare il muro dei trevigiani (9-5 14-5). Cicorella tra tempi e cambi tenta di dare la scossa ma senza fortune.

De Col dal centro mette fine alla “disfatta” del Monselice (25-10). Quarto e ultimo set che inizia sulla falsa riga del finale precedente. Monselice in confusione e Treviso brillante (7-4). La reazione del Monselice coincide dopo in ritorno in campo dal time-out chiesto da Cicorella (9-9 e 9-11). Qui cambia forse la serata della capolista che prende sempre più fiducia nel proprio gioco nonostante Treviso risponda sempre presente (14-17). Ultimo sforzo per la Tmb non far avvicinare troppo Cunial e compagni (19-20) e ci pensa il rientrato capitan Drago con un mani e fuori su Mazzon a mettere fine alla contesa. Il tabellino del match:

VOLLEY TREVISO-TMB MONSELICE 1-3 (11-25, 20-25, 25-10, 22-25)

TREVISO: Mazzon 6, Cunial 11, Barbon 12, Favaro 4, Filippelli 1, Pegoraro 6, Amarilli (L), De Col 4, Milanese 1, Lazzaron, Mazzocca,ne Puppato, Michielan, Morabito. All: Zanini

MONSELICE: Beccaro 6, Bacchin 8, Vianello 13, Borgato 7, De Grandis 8, Semeraro 7, Lelli (L), De Santi 4, Dainese 2, Drago 8, Trentin, Perciante ne Rizzato. All: Cicorella