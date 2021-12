Serie B: vittoria convincente di Valsugana a Cornedo, 3-0 e zona calda a debita distanza

Vince e convince ilin terra vicentina: nessun set perso per la prima volta e seconda vittoria consecutiva. Primo set complessivamente in scioltezza, secondo e terzo parziale vinti entrambi di misura. In questi ultimi due si verifica lo stesso risultato,: anche se si fa preferire il Valsugana, rimane un sostanziale equilibrio fino al termine nel secondo, mentre nel terzo il Venpa Cib raggiunge perfinoche vive con un po' sofferenza prima di poter meritatamente festeggiare. Il Cornedo si affida a Mecenero alzatore, Cortese in diagonale, Trovo e Rossi schiacciatori, De Vicari e Formilan centrali, liberi Ingrassi e Preto (parzialmente nel terzo set).

Valsugana dall'inizio alla fine con le diagonali Bellomo-Schiro, Rossignoli-Maniero, Barbieri-Salmaso, libero Rizzi. Nel primo set il Valsugana basa il proprio gioco su solidità, attenzione ed attacco vario, fonda il successo sul gran lavoro difensivo (comprese palle sporcate a muro) e costruisce la vittoria principalmente con due break: il primo più piccolo a metà parziale (09-12) ed il secondo che scava la voragine con un importante finale (17-24). Il Cornedo tiene in ricezione (70% vs 67%), faticando soprattutto in attacco (32% vs 52%). Con 7 errori per parte ed un muro rossoblù ben presente (i punti diretti sono 4 Valsugana e 2 Cornedo), l'indirizzo è chiaro. Il suggello è di Maniero (19-25).

Il secondo parziale vede molto equilibrio fino al termine. Un muro porta al mini-break ospite (10-13) ed un muro al pari locale (20-20). Per buona parte del set, soprattutto quella centrale, è più pesante il braccio della prima linea vicentina (56%), mentre è di gran lunga migliore la difesa padovana che se la cava più di mestiere che di potenza in attacco, comunque con successo (52%). L'ago della bilancia pende verso i colori rossoblù quando l'opposto del Cornedo non passa due volte (muro e rete): tira fuori anche la banda ed il Venpa Cib Unigas ringrazia (21-24). Serve il terzo tentativo per scartare il regalo, grazie ad un mani-out di Rossignoli (23-25). Al Cornedo risultano fatali gli errori (8 vs 3 ospiti).

Testa a testa anche la prima metà del terzo set, poi prende in mano il gioco un Venpa Cib Unigas che attacca con meno vigore (32%), ma limita gli errori (7 vs 11 Cornedo), risultando pratico (anche grazie al muro, in totale 11 Valsugana e 8 Cornedo) ed unendo quindi concretezza alla già funzionante correlazione tra muro e difesa (14-17). Il Cornedo sembra avere più difficoltà a portare a casa i propri punti (attacco 36%) ed appare sempre più nervoso, commettendo errori nei momenti chiave. Su una palla contestata all'arbitro arriva anche il rosso per i padroni di casa (17-22). Ben sei palle set (18-24). Si suda parecchio sul coraggioso e imprendibile servizio di Tovo (ace totali 7-2 a favore dei padroni di casa), tanto da arrivare all'ultima possibilità prima di poter meritatamente festeggiare: risolutivo un errore avversario (23-25). Il tabellino del match:

POLISPORTIVA CORNEDO-VENPA VALSUGANA 0-3 (19-25, 23-25, 23-25)

Cornedo: Bertoldi ne, Cecchetto ne, Cortese 15, De Vicari 0, Formilan 4, Ingrassi (L), Marcante 0, Mecenero 0, Pegoraro 5, Peserico 2, Preto (L), Rossi 6, Tovo 16; allenatore Meneguzzo, vice Fiorani.

Valsugana: Bellomo 2, Barbieri 8, Cardia ne, Italiano ne, Mangiarotti ne (L), Maniero 12, Martinello ne, Pagliarin ne, Perodi ne, Rizzi (L), Rossignoli 9, Salmaso 4, Schiro 14, Zanini ne; allenatore Scaggiante, vice Parpaiola.