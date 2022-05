La soddisfazione di coach Amaducci dopo la salvezza dell'Alia Aduna Padova in B1

Un finale di campionato al dir poco entusiasmante, con una salvezza che un paio di mesi prima sembrava un miraggio. Per il coach dell’Alia Aduna Padova, Lorenzo Amaducci, è il momento delle considerazioni. Ecco cosa ha rivelato: ”Sicuramente non si pensava che succedesse così, ma l’obiettivo stagionale è stato raggiunto. Siamo riusciti a confermare la B1, anche se con qualche vicissitudine in più rispetto al previsto, e questo è un traguardo importante. Abbiamo fatto sette risultati utili nelle ultime nove partite. Sicuramente questa è stata una bella risposta da parte di tutte le giocatrici. La squadra ha avuto degli alti e bassi durante il campionato a livello di risultati, ma ci siamo sempre stati. Dopo due ottime partite a inizio campionato c’è stata una fase in cui, pur allenandoci bene, i risultati non arrivavano, non solo per questioni tecniche. Questa è la cosa peggiore, perchè lavori bene durante la settimana ma poi in partita non arriva quello che speri. Però il gruppo, che era decisamente rinnovato, ha affrontato il suo percorso di crescita che ci ha portati a disputare un ottimo finale. Posso essere soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto”.

Non sono mancate le considerazioni tecniche: “Penso che il girone fosse di livello medio alto. Non c’è stata una squadra che ha ammazzato il campionato, le prime tre erano più forti, ma ci si poteva giocare. Dietro però il livello era alto: basti pensare che ci siamo salvati ai play-out vincendo comunque undici partite su ventidue. Davvero si poteva vincere o perdere con tutte, o quasi”.

Infine, Amaducci è sicuro di quello che più è rimasto al gruppo dopo il campionato appena finito: ”Da un lato la disponibilità delle atlete con più esperienza di mettersi a disposizione di chi era più nuova della categoria, dall’altro la voglia delle atlete giovani di imparare e a rendersi utili in un contesto nuovo”.