ASD Valsugana: "Ripresa prevista per il 12 febbraio o almeno questa è la speranza"

Pochi giorni fa c'è stata al CT Padova della FIPAV una riunione delle società padovane per cercare di mettere a punto la ripartenza dei vari campionati, in una situazione che comunque resta ancora piuttosto complicata per i contagi e per gli atleti ancora fermi.

Questo il punto di vista dell’ASD Valsugana Volley: “Certamente le nuove regole del Return to play facilitano il ritorno in campo a tutti i livelli, ma ci sono in ballo ancora molte partite da disputare e/o recuperare dei campionati ancora in corso e quelle dei nuovi campionati primavera da iniziare, senza contare ai rischi per ulteriori rinvii di singole gare. In ogni caso la Federazione ha confermato le date di svolgimento delle diverse fasi regionali e nazionali dei campionati”.

La società veneta ha poi aggiunto: “Tra domenica e lunedì arriverà un comunicato FIPAV in cui per ogni campionato verranno indicate le partite da disputare e quelle da recuperare, nella speranza di riuscire a rispettarlo, concordando direttamente eventuali ulteriori spostamenti delle partite per Covid con le società coinvolte. Sarà inoltre previsto un nuovo sistema di valutazione della classifica che riesca a ponderare le partite effettivamente disputate per confrontare il rendimento delle varie squadre alla data prefissata di fine campionato (almeno per le fasi a girone). Una scelta necessaria per ricominciare e cercare di portare a conclusione i vari campionati”.