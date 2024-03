Arrivano i primi 42 milioni del Pnrr per la seconda linea del tram

E’ arrivato oggi, 6 marzo, al Comune di Padova, il rimborso di 42 milioni di euro per l’anticipazione fatta dal Comune rispetto alla progettualità della linea Tranviaria Sir 2. Per effettuare il rimborso il Ministero e l’unità di missione del PNRR hanno controllato tutta la documentazione necessaria che è stata valutata regolare rispetto ai principi e obblighi del Pnrr. «Bisogna ricordare che quella del Pnrr è una grande sfida che obbliga tutte le Istituzioni del Paese a lavorare insieme dentro obiettivi comuni - commenta il sindaco, Sergio Giordani - .Da questo punto di vista il rapporto con lo Stato centrale e con i Ministeri è di vitale importanza per un importante ente locale come il Comune di Padova al fine risultare efficienti e operativi nella cantierizzazione della opere. Questa prima consistente trache di fondi erogati dall’Europa per tramite di Roma segna simbolicamente questa collaborazione fatta di progettualità, lavoro, corretti rapporti pubblico privato. Anche i pagamenti tra livelli dello Stato e tra pubblico e privato da operare nei tempi corretti sono condizione necessaria per operare al meglio».

Il futuro della città

«Nei prossimi due anni a Padova arriveranno oltre 630 milioni di euro, una chiave fondamentale per cambiare la città. Oltre a tutti i tecnici e dirigenti che stanno lavorando alacremente, colgo l’occasione per ringraziare i cittadini padovani che stanno comprendendo bene come stiamo tutti vivendo una fase di transizione epocale e, pur negli inevitabili disagi, sostengono questo complesso processo di cambiamento - chiude - Il Tram è un opera di fondamentale importanza per tante ragioni, la più significativa di queste è che in linea con gli obiettivi europei e con le esigenze di salute e benessere della popolazione ci aiuterà a ridurre l’inquinamento in maniera consistente, continua quindi il lavoro quotidiano mio e della Giunta per assicurare la massima cura nella fase di realizzazione del progetto»