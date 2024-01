Potenziate corse e orari per le navette BusItalia per i dipendenti dell'ospedale

I vertici di BusItalia E quelli dell'azienda ospedaliera hanno deciso di potenziare gli orari della navetta che porta dal parcheggio La Cittadella alla Stanga fino all'ospedale. Il servizio partito a metà dicembre non è ancora decollato, con la complicità delle feste, ma dopo aver ascoltato i dipendenti, l'azienda ha chiesto di aggiungere alcune corse e di modificare gli orari. Già da domani, martedì, 9 gennaio, dovrebbero partire più navette e in orari concordati con medici, infermieri e personale ospedaliero, potenziando quindi ulteriormente il servizio.

Il servizio

Funziona su prenotazione tramite App su smartphone al costo di 50 centesimi e seguirà il modello QuiBus, il pulmino messo a disposizione la sera soprattutto per i più giovani. Sono previste partenze fisse (ma sempre con prenotazione) dal parcheggio “La Cittadella” di via Masini Edoardo Plinio alla Stanga, la mattina e all'ora di pranzo, andata e ritorno, dal lunedì al venerdì. Mentre per garantire il servizio anche la sera, i minivan di BusItalia saranno a disposizione dalle 20 alle 21 anche sabato, domenica e festivi. Ogni prenotazione costerà 50 centesimi, quindi andata e ritorno costerà un euro, a cui poi va aggiunto il costo del parcheggio. E' almeno dal 1995 che i sindacati dei dipendenti chiedono di migliorare la situazione dei parcheggi attorno alla struttura.