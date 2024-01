Smog, salgono i livelli di polveri sottili:torna allerta arancio e stop a Euro 5 diesel e 2 a benzina

Si passa allo stato di allerta arancione e allo stop delle Euro 5. Le limitazioni al traffico quindi diventano più stringenti da domani 25 gennaio, almeno fino a venerdì, giorno previsto per il prossimo bollettino di Arpav. E' stata proprio Arpav a stabilire l'innalzamento del livello d'allerta da verde ad arancio, dopo 4 giorni di sforamenti consecutivi. Ferme anche le Euro 2 a benzina e le Euro 5 diesel.

Livello arancione

Prevede il divieto di circolazione Euro 1 ed Euro 2 a benzina e fino alle Euro 5 invece per il diesel. Mentre per gli autoveicoli trasporto merci (categoria N) lo stop è fino agli Euro 4. In più, moto e motorini Euro 0 e Euro 1. Le limitazioni vengono applicate da lunedì a domenica dalle 8:30 alle 18:30 (con inclusione dei giorni festivi infrasettimanali).

Riscaldamento

Con il livello arancio è prevista la limitazione della temperatura degli ambienti che non deve superare:

- 18 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti a: abitazioni, uffici, attività ricreative, attività commerciali, attività sportive e attività scolastiche;

- 17 gradi (con tolleranza di 2° C) negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali.

Sono fatte salve le eccezioni di legge.

Altri divieti

C'è il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici (caldaie, stufe, caminetti...) alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet...) di classe 1 stella, 2 stelle e 3 stelle (classificazione ai sensi del Decreto n. 186 del 07/11/2017), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo.