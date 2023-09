Arcoraci: «Il traffico padovano è fuori controllo. Giordani e Ragona sottovalutano la questione smog»

«Questa mattina (15 settembre, ndr) a Padova, fin dalle 8 del mattino, code infinite di auto dal ponte del Bassanello fino a tutta via Giordano Bruno e via Manzoni. Con l’apertura dell’anno scolastico – dichiara Sebastiano Arcoraci, vice presidente di Verdi per l’Italia - si prospetta un delirio stradale, che implica non solo complicazioni di traffico ingestibile, ma anche problemi di salute e ambientali che si ripercuotono sui cittadini». A protestare è Sebastiano Arcoraci, esponente dei Verdi per l'Italia, che se la prende direttamente con l'amministrazione Giordani.

Un piano preventivo

«La potenziale mancanza di un piano preventivo atto a mitigare tali deliranti disagi, che ci auguriamo temporanei sebbene questa mattina appaia quale preludio di un anno padovano a tutto smog - sosteine Arcoraci - .Eppure non sembra che il sindaco Giordani e il suo assessore alla mobilità Andrea Ragona, quest’ultimo già presidente di Legambiente, abbiano bene inteso che un traffico elevato nelle strade può portare a una serie di seri problemi di inquinamento e ambientali. Infatti Il traffico stradale è una fonte significativa di inquinamento dell'aria. I veicoli a motore emettono gas nocivi, come ossidi di azoto (NOx), monossido di carbonio (CO) e particolato fine (PM2,5), che possono causare problemi respiratori, malattie cardiache e persino la morte, oltre a contribuire al riscaldamento globale.

L'inquinamento acustico

«Verdi per l’Italia segnala con forza che non di secondaria importanza è l’inquinamento acustico oltre ad essere il traffico una fonte di effetti negativi sulla salute umana, causando stress, disturbi del sonno, perdita dell'udito e disturbi psicologici nei casi più gravi - prosegue - .Il traffico congestionato comporta problemi di mobilità per i residenti, con ritardi nei trasporti pubblici, difficoltà nel raggiungere luoghi scolastici o di lavoro e un aumento del tempo trascorso nei veicoli. Probabilmente Giordani e Ragona – puntualizza con preoccupazione Arcoraci di Verdi per l’Italia - sottovalutano le implicazioni e le influenze ulteriori che ovvero che il traffico intenso può influenzare negativamente la qualità della vita, la coesione sociale e l'economia locale, ad esempio ostacolando il commercio e il turismo. Affrontare questi problemi richiede politiche di mobilità sostenibile, inclusa una migliore pianificazione urbana, investimenti in trasporti pubblici efficienti per i quali a Padova potremmo aprire un solo capitolo di approfondimenti speciali sui quali potrebbe essere in difficoltà politico-gestionale lo stesso assessore Ragona. La riduzione del traffico e delle emissioni veicolari è fondamentale per mitigare l'impatto ambientale e – conclude Arcoraci - migliorare la qualità della vita nelle città, Padova compresa»