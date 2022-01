Ritorno a scuola, centinaia di assenti e aule semivuote per paura del Covid

Un ritorno difficile. E le previsioni non sono ottime anche in vista della prossima settimana. Nelle scuole padovane scuola oggi non si sono presentati centinaia di studenti per il timore dei contagi da Covid. Molte assenze soprattutto nelle scuole elementari e dell'infanzia, dove i genitori hanno preferito tutelare i propri figli almeno per i primi giorni di assestamento. Nell'undicesimo istituto compresivo "Vivaldi" su 1200 studenti, oggi 10 gennaio, si sono registrate 300 assenze. E per mancanza di personale non sarà garantito l'orario pomeridiano. Alunni a scuola fino alle 13:15 e non fino alle 16:30. Un alunno ogni quattro è rimasto a casa. Alcuni di questi sono già in quarantena fiduciaria, altri in attesa dei risultati del tampone e altri ancora sono positivi. Moltissime le assenze anche nelle altre scuole e negli istituti superori, dove i ragazzi hanno scioperato per chiedere più sicurezza sanitaria Proprio questo è il caos che presidi e studenti avrebbero voluto evitare, ossia quello delle aule vuote e della mancanza di conoscenza delle motivazioni. Intanto l'assessora alle politiche scolatiche scongiura la Dad.

