Nuovo deposito con colonnine elettriche per gli autobus "green" padovani

Oggi, 11 gennaio, Busitalia Veneto, con Provincia e Comune, ha inaugurato il nuovo deposito per bus elettrici in via del Pescarotto a Padova. L’investimento per la realizzazione del deposito di via del Pescarotto è stato di oltre 1,4 milioni di euro, con i costi sostenuti da Busitalia Veneto. L’infrastruttura è stata progettata per garantire postazioni di ricarica per gli autobus: ogni postazione è compatibile con i più recenti standard tecnologici e ogni autobus avrà a disposizione fino a 180 kilowatt di potenza che vengono modulati tramite un sistema di controllo intelligente e flessibile che consente di ridurre i tempi di ricarica ed i costi connessi. Il deposito ospita 14 colonnine di ricarica e verrà utilizzato da subito per alimentare la flotta dei 12 bus elettrici recentemente acquistati con i fondi complementari Pnrr.

Il deposito

Il deposito si caratterizza per la scelta di tecnologie all'avanguardia per garantire un utilizzo efficiente ed eco-sostenibile dell'energia. Un sistema di controllo intelligente ottimizza l'erogazione di energia durante la ricarica simultanea dei bus, contribuendo a bilanciare la potenza assorbita dalla rete. Inoltre, il deposito è dotato di un sistema di videosorveglianza con sensori termici, garantendo la sicurezza durante la fase di ricarica elettrica dei veicoli. Questo progetto segna l'inizio di una ulteriore serie di interventi mirati a potenziare la flotta di veicoli a zero emissioni. Prossimamente, BusItalia Veneto realizzerà altri due impianti dedicati alla ricarica dei bus elettrici, uno presso il sito di Goldoni e l'altro a Rovigo. Tali iniziative, sostenute anche dai finanziamenti dei fondi Pnrr e Psnms, vedranno la creazione di 90 postazioni di ricarica a Padova.

Le voci dei protagonisti

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona commenta: «Un’importante innovazione che si unisce a tanti altri investimenti che, anche insieme all’azienda, stiamo facendo sul trasporto pubblico, dagli incentivi natalizi, agli autobus elettrici che arriveranno nei prossimi mesi fino alle nuove linee tranviarie. Un investimento a 360 gradi, nella direzione di un servizio pubblico sempre più efficace ed efficiente». «Un giorno significativo per la Provincia di Padova e per il futuro della mobilità sostenibile - aggiunge Vincenzo Gottardo, vicepresidente della Provincia - .Con il nuovo deposito per bus elettrici in via del Pescarotto, dotato di 14 postazioni di ricarica, tocciamo con mano una dimostrazione dell'impegno di Busitalia Veneto nella promozione di soluzioni eco-sostenibili per il trasporto pubblico locale. La flotta di autobus elettrici recentemente acquisiti contribuirà in modo significativo alla riduzione delle emissioni nocive e alla transizione verso una mobilità più pulita. Peraltro, la realizzazione di altri due impianti dedicati alla ricarica dimostra l'impegno a espandere la mobilità sostenibile sul territorio. Ho recentemente evidenziato la necessità di una revisione generale del servizio di trasporto pubblico locale e confermo che la Provincia di Padova è pronta a collaborare per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti e a supportare iniziative come questa, contribuendo attivamente alla costruzione di un futuro più sostenibile ed efficiente del trasporto pubblico».