Borgoricco, via ai lavori per la nuova pista ciclabile

«Borgoricco è la seconda tappa odierna nel padovano: ho partecipato alla posa della prima pietra di un cantiere in cui il Comune, attraverso un bando regionale, è risultato beneficiario di un finanziamento di 300 mila euro per la realizzazione di una pista ciclabile lungo la SP 34. Si tratta di un’arteria stradale strategica per l’area in quanto importante corridoio di collegamento tra le zone a nord e a sud del territorio provinciale, dove la Regione ha stanziato risorse per mettere in sicurezza la viabilità a tutela degli utenti della strada».

Così la Vicepresidente della Regione del Veneto e assessore alle Infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, ha commentato il via ai lavori sulla SP 34 “Delle Centurie” nel Comune di Borgoricco. «Trattandosi di un tratto di strada molto stretto, il Comune ha esteso l’intervento all'allargamento della sede stradale e al rifacimento dei sottoservizi quali fognatura e acquedotto grazie al cofinanziamento da parte di Comune, Provincia di Padova, Etra e Regione per un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro. Si tratta di un’opera strategica anche per le zone limitrofe in cui, ancora una volta, la legge 39/1991 dimostra di essere un valido provvedimento normativo, molto apprezzata da amministratori comunali e soprattutto dal territorio, per la messa in campo di interventi prioritari per i cittadini».