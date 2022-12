Diecimila euro in favore del merito scolastico e accademico: erogate 37 borse di studio

Sono 37 i ragazzi risultati vincitori del bando di Carmignano di Brenta per il merito scolastico ed accademico. Si tratta di studenti e laureati che si sono distinti ottenendo ottimi risultati a scuola e nei corsi universitari durante l’anno 2021-2022.

Borse di studio

Nel tentativo di premiare l’impegno e la dedizione di questi ragazzi, il Comune di Carmignano di Brenta ha scelto di istituire un bando per l’assegnazione di oltre 30 borse di studio: un riconoscimento economico che vuole essere anche un supporto alla formazione degli studenti e alla prosecuzione dei loro studi. La somma destinata a questa iniziativa ammonta a 10mila euro: un investimento cospicuo che ha permesso ai vincitori di ricevere premi in denaro da 80 fino a 500 euro. Il bando prevedeva inoltre la partecipazione di studenti, residenti a Carmignano di Brenta, frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, ma anche di ragazzi iscritti ad un corso universitario, diplomati e laureati. Gli studenti meritevoli, risultati tra i vincitori del bando, sono stati premiati nella sala consiliare del Palazzo Municipale di Carmignano di Brenta durante la serata di mercoledì 28 dicembre: un evento di celebrazione del merito, ma soprattutto di riconoscimento degli sforzi e dell’impegno di questi ragazzi.

Carmignano di Brenta

Il Sindaco di Carmignano di Brenta, Eric Pasqualon, ha dichiarato: «La destinazione di risorse in favore dei giovani e della loro istruzione è un obiettivo molto importante per la nostra Amministrazione Comunale. Premiare i ragazzi per il loro impegno nel percorso scolastico e accademico è, inoltre, un potente incentivo per gli studenti a proseguire efficacemente con la propria formazione. Durante la cerimonia di consegna delle borse di studio sono stato piacevolmente sorpreso dagli interventi degli studenti universitari, rivolti ai ragazzi più giovani, che raccontando la loro esperienza hanno spronato quest’ultimi a continuare a studiare nonostante si possano presentare delle difficoltà nel loro percorso scolastico».