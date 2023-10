Studenti a "lezione" di vendemmia: un 'emozione unica

Lezione all’aria aperta tra i filari in campagna per gli alunni della scuola primaria di Candiana, accolti nell’azienda vitivinicola di Gabriele Gastaldi per provare l’esperienza della vendemmia e conoscere con l’esperienza diretta come i grappoli d’uva raboso ormai maturi saranno trasformati in buon vino, per la precisione il celebre Friularo, una delle tipicità del territorio. Accompagnati dalle docenti e dai tutor di Coldiretti Padova i ragazzi hanno raggiunto il vigneto dell’azienda Gastaldi oggi 21 ottobre, e si sono cimentati nella vendemmia di uva raboso poi portata nella pigiatrice per ottenere il mosto che diventerà vino Friularo. Completata la raccolta e la visita in azienda, Coldiretti Padova ha offerto ai ragazzi una sana merenda, rigorosamente a “km zero”. L’iniziativa rientra nelle attività di educazione civica ambientale e alimentare “Semi’nsegni” proposta dalle donne, dai giovani e dai “senior” di Coldiretti Padova in

decine di scuole della nostra provincia fin dall’inizio dell’anno scolastico, tra lezioni in classe e direttamente “sul campo”, esperienze dirette grazie a laboratori e attività che permettono agli alunni di conoscere l’origine dei prodotti agricoli, la stagionalità delle coltivazioni, il rispetto per gli animali e l’ambiente.

La presenza del sindaco

Ad accogliere gli alunni, insieme al titolare dell’azienda vinicola, c’era anche il sindaco Luca Manfrin, che ha sottolineato il forte legame di Candiana con l’agricoltura: «Ricordo che nel logo del Comune di Candiana c'è un aratro con i buoi. E’ importate accompagnare i nostri ragazzi della Primaria a vedere come si svolge un lavoro tipico per il nostro territorio. Un grazie di cuore a Coldiretti, per il supporto e l'organizzazione che ha compreso anche un naturale spuntino. Un grazie a Gabriele e Cristiana

Gastaldi, disponibili, sorridenti e prodighi di consigli, e grazie alle nostre insegnanti. Una giornata dove l'entusiasmo, il sorriso e l'apprendimento sono stati i padroni del

tempo».