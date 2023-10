Cantieri del tram, si inizia a vedere il tratto della linea verso il ponte di Voltabarozzo

Dopo il completamento del tratto di fronte al liceo Cornaro, i lavori per la realizzazione delle piattaforme tranviarie proseguono a pieno ritmo. Dopo aver stabilizzato il terreno e aver posato i sottoservizi necessari, sono stati infatti realizzati circa 100 metri di armatura per la piattaforma sul lato verso Voltabarozzo. Entro questa settimana verranno fatti i getti di cemento di questo primo tratto ed entro fine mese verranno realizzate le piattaforme fino all’argine, ovvero fino al punto in cui poi verrà realizzato il nuovo ponte, parallelo all’attuale. I lavori per le fondazioni del ponte inizieranno entro la fine di novembre e il ponte vero e proprio sarà varato nella prossima primavera. Contestualmente proseguono i lavori di preparazione per la piattaforma sul lato verso via Forcellini.

Le parole dell'assessore Andrea Ragona

L’assessore Andrea Ragona commenta: «Il tratto di fronte al liceo Cornaro è il primo che abbiamo visto realizzato, e come promesso è stato completato prima dell’inizio della scuola. Ora il lavoro prosegue verso la zona del ponte e in poche settimane già ha preso forma in maniera evidente la linea tranviaria. Infatti, se ci mettiamo davanti al liceo Cornaro e guardiamo verso Voltabarozzo l’immagine che vediamo è molto evocativa e non serve più sforzarsi di immaginare il Sir3. Quello che ancora non possiamo toccare con mano è la portata rivoluzionaria che avrà sul trasporto pubblico della nostra città, sull’abbattimento del traffico privato e sull’aumento qualità della vita delle persone che ogni giorno si muovono a Padova. A novembre inizierà una fase tanto delicata quanto spettacolare, quella dei lavori del nuovo ponte, su cui nelle prossime settimane daremo tutti i dettagli una volta definiti con le imprese e con gli enti competenti».