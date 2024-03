Finiti i lavori della ciclabile che entrerà dentro la Prandina e collegherà stazione e Università

Dalla stazione alle sedi universitarie in bicicletta. Tutto in sicurezza con corsia riservata. Sono finiti i lavori della prima parte della nuova pista ciclabile che collegherà il piazzale della stazione alle succursali dell'ateneo nel raggio di circa 2 chilometri. Un percorso che va ad incrociare il nuovo polo umanistico in piazza Mazzini, con Maldura e Liviano, passando per la caserma Piave (dove ci sarà il nuovo campus) e la Prandina. Con i 700 mila euro del Pnrr, ottenuti con un progetto che era già sul tavolo dal 2021, entro fine anno 3,5 chilometri di pista saranno pronti. I lavori sono già finiti ai lati di Porta San Giovanni, verso via Orsini, dove è stato allargato il marciapiedi e spostata quindi la carreggiata dove prima c'erano due aiuole spartitraffico.

Il vicesindaco Micalizzi

«In parte dovremmo fare manutenzioni e in parte partire da zero – spiega il vicesindaco, Andrea Micalizzi - .Con la segnaletica, le corsie dedicate, l'illuminazione, l'eliminazione delle barriere architettoniche. Un lavoro che incrocia altri progetti come la sistemazione di piazza Mazzini» spiega il vicesindaco, Andrea Micalizzi. La ripartizione modale degli spostamenti era, fino al 2015, del 17% di share dei ciclisti negli spostamenti urbani. Questa ripartizione ha piazzato la città ai vertici in Italia, con le più alte percentuali di biciclette in movimento. Oggi Padova offre quasi 200 chilometri di itinerari ciclabili e l'obiettivo di medio lungo termine (2030) è arrivare al 25% di spostamento quotidiano con le due ruote, offrendo alla città una rete di 300 chilometri di infrastrutture e facilitazioni per i ciclisti. A Padova oggi c'è un traffico di ingresso di oltre 100 mila spostamenti al giorno di cui solo il 6% su bicicletta, mentre in stazione sbarcano 13,5 milioni di persone all'anno.