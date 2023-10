Macellerie e Ulss 6 insieme per migliorare la qualità della carne e garantire i consumatori

L’etichettatura delle carni per la trasparenza verso i consumatori, l’igiene delle materie prime al fine di contrastare la trasmissione delle malattie attraverso gli alimenti e, infine, le ispezioni da parte dei tecnici dell’Ulss sono stati gli argomenti che hanno caratterizzato l’incontro organizzato dalla categoria dei macellai col Servizio Veterinario dell’Ulss 6 Euganea e svoltosi nella sede dell’Ascom Confcommercio in piazza Bardella.

Macellai

A fare gli onori di casa il presidente dei macellai dell’Ascom Confcommercio, Albano Beghin che ha introdotto l’incontro per poi presentare i relatori: il direttore del Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati, Dr. Silvio Pittui, il dirigente medico veterinario Dr.ssa Maria Chiara Bovo e il tecnico della prevenzione Dr.ssa Silvia Mazzucato. Se Pittui si è soffermato sulle principali malattie trasmissibili dagli alimenti (per cui diventa indispensabile conoscere i principali microrganismi per prevenire o ridurre la contaminazione degli alimenti); Maria Chiara Bovo ha affrontato il tema della selezione dei fornitori e dell’igiene delle materie prime già dal macello per poi passare ad analizzare il protocollo di semplificazione del manuale HACCP e l’importante tema dell’etichettatura delle carni a beneficio della trasparenza verso i consumatori. Più specifico sulla questione dei controlli l’intervento di Silvia Mazzucato che ha spiegato come viene condotta un’ispezione da parte dei tecnici dell’Ulss in una macelleria tipo, quali sono le principali criticità (igiene degli ambienti, rifiuti, pulizia) e quanta importanza venga riservata alla tracciabilità in caso di problematiche inerenti la sicurezza alimentare.